На подъездной дороге к Оренбургу полностью открыли движение

В Самарской области сняли ограничение движения на трассе М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Напомним, из-за сильного снега, метели и плохой видимости с 14:00 14 декабря вводили временное ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта на 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5.

Сейчас движение для всех видов транспорта полностью открыто.