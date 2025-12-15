На подъездной дороге к Оренбургу полностью открыли движение

В Самарской области сняли ограничение движения на трассе М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Напомним, из-за сильного снега, метели и плохой видимости с 14:00 14 декабря вводили временное ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта на 98 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5.
Сейчас движение для всех видов транспорта полностью открыто.
