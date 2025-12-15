В с. Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП

В с. Севрюкаево Ставропольского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Это третье модульное здание для размещения подразделений Ставропольской центральной районной больницы, которое возводится в этом году благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Новые условия оказания медпомощи также создаются в с. Ягодное и Верхний Сускан.

В селе Севрюкаево, расположенном на территории национального парка "Самарская Лука", завершено возведение каркаса здания, ведется внутренняя отделка помещений. Новый ФАП заменит существующий пункт.

"Действующий ФАП располагается в приспособленном здании, что ограничивает возможности для оказания качественной помощи. Село большое — свыше 600 жителей, в сезон оно является центром притяжения и для дачников. Из-за удаленного расположения доступность медицины здесь — вопрос особой важности. Поэтому было принято решение о строительстве нового, современного ФАПа", — рассказал главный врач районной больницы Расим Мударисов.

Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.

"Появление нового медицинского объекта — это удобство и комфорт для пациентов и для медицинских работников. Современное здание будет укомплектовано необходимым оборудованием, что напрямую повысит качество и уровень оказываемой медицинской помощи", — подчеркнул Расим Мударисов.

Напомним, благодаря нацпроекту возвели новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и современный ФАП в селе Верхний Сускан. На данный момент медицинские пункты находятся на стадии лицензирования и вскоре примут первых пациентов.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.