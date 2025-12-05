СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии

Это важный этап создания в России полного цикла разработки и производства современных клеточных продуктов для лечения онкогематологических пациентов, исчерпавших возможности стандартной терапии.
Начало производства инновационных клеточных продуктов на базе СамГМУ при поддержке партнеров запланировано на 2026 год.
CAR-T/NK терапия — это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента перепрограммируют для борьбы с опухолью. В настоящее время CAR-T/NK терапия является одним из единичных методов, способных привести к полному излечению пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями.
В отделениях госпитальной терапии Клиник СамГМУ было проведено доклиническое исследование нового метода у пациентов с множественной миеломой, которое показало 80% эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений.
"Ключевое преимущество — безопасность и точечное воздействие. Названные клетки, — это важнейшие элементы иммунной системы. Они обеспечивают быструю реакцию на инфицированные и опухолевые клетки. При их использовании практически исключается развитие тяжелых реакций. Это открывает большой терапевтический потенциал", — рассказал проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ, д. м. н., профессор Игорь Давыдкин.
Руководитель научной группы по разработке клеточных продуктов, д. м. н., профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и менеджмента ИПО СамГМУ Ольга Тюмина подчеркнула сложность лечения онкогематологических заболеваний и терапия на основе CAR-T представляется крайне перспективным направлением, которое может дать пациентам новый шанс.
"Мы не просто догоняем мировые тенденции, а создаем собственные передовые технологии. Это реальное импортоопережение — мы создаем конкурентоспособные продукты мирового уровня", — отметил Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.
