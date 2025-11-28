НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш продвигает культуру донорства в Воронежской области

В Лискинской районной больнице Воронежской области прошла донорская акция при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей (ВРО СоюзМаш) и банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех), собравшая около 50 человек.
Специалисты обеспечили безопасное проведение процедуры с соблюдением всех необходимых стандартов, что позволило создать комфортные условия для каждого участника.
"Донорство является действенным инструментом как для спасения жизней, так и для укрепления здоровья населения. Подобные акции служат мощным объединяющим началом для жителей региона, наглядно демонстрируя, что совместные усилия способны приносить реальные позитивные изменения. Партнерство с банком НОВИКОМ дает возможность привлекать новых участников и развивать социально значимые проекты", — отметил Председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.
"Эритроциты и плазма жизненно важны для пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами. Каждый донорский визит помогает поддерживать необходимые запасы и дает шанс на выздоровление тем, кто в этом нуждается. Для самих участников процедура безопасна и позволяет следить за своим состоянием", — подчеркнул врач-трансфузиолог Воронежского областного центра крови Арам Асланян.
Добровольцы акции получили брендированные сувениры от Союза машиностроителей.
Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве ВРО СоюзМаш с областным центром крови. С 2017 года региональное отделение, куратором которого является председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, регулярно проводит акции в медучреждениях, организациях и вузах области, формируя культуру добровольного донорства.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас