НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш продвигает культуру донорства в Воронежской области

В Лискинской районной больнице Воронежской области прошла донорская акция при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей (ВРО СоюзМаш) и банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех), собравшая около 50 человек.

Специалисты обеспечили безопасное проведение процедуры с соблюдением всех необходимых стандартов, что позволило создать комфортные условия для каждого участника.

"Донорство является действенным инструментом как для спасения жизней, так и для укрепления здоровья населения. Подобные акции служат мощным объединяющим началом для жителей региона, наглядно демонстрируя, что совместные усилия способны приносить реальные позитивные изменения. Партнерство с банком НОВИКОМ дает возможность привлекать новых участников и развивать социально значимые проекты", — отметил Председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

"Эритроциты и плазма жизненно важны для пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами. Каждый донорский визит помогает поддерживать необходимые запасы и дает шанс на выздоровление тем, кто в этом нуждается. Для самих участников процедура безопасна и позволяет следить за своим состоянием", — подчеркнул врач-трансфузиолог Воронежского областного центра крови Арам Асланян.

Добровольцы акции получили брендированные сувениры от Союза машиностроителей.

Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве ВРО СоюзМаш с областным центром крови. С 2017 года региональное отделение, куратором которого является председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, регулярно проводит акции в медучреждениях, организациях и вузах области, формируя культуру добровольного донорства.