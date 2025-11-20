Около 1500 жителей Шигонского района будут получать медпомощь в современных условиях

Благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Шигонском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство современных подразделений позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.

На данный момент завершается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельском поселении Подвалье, пос. Луговской и с. Старый Тукшум.

"На сегодняшний день на объектах ведутся отделочные работы. После этого начнется этап оснащения оборудованием и лицензирования, — отметил главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов. — В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут созданы современные условия для оказания медицинской помощи, а новое оборудование повысит качество обслуживания населения".

Параллельно ведутся строительные работы в селах Климовка и Кяхта. В ближайшее время строители приступят к монтажу конструкций зданий. После их возведения получать медицинскую помощь в комфортных условиях будут порядка 500 жителей.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.