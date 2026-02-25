Вынесен приговор самарцу, случайно убившему коллегу после новогоднего корпоратива

В Самаре вынесли приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеги, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 г. фигурант, находясь на улице по окончании новогоднего корпоративного праздника, в ходе ссоры на почве продолжительного конфликта нанес несколько ударов в область головы и туловища своему коллеге. От полученных травм потерпевший скончался через две недели в медицинском учреждении.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
