Суды Происшествия

Зампред гордумы Жигулевска получил 10 лет колонии и 200 млн штрафа

ЖИГУЛЕВСК. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 25 февраля, Жигулевский городской суд вынес приговор по делу заместителя председателя гордумы и бывшего директора МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина.

Фото: скрин с видео прокуратуры Самарской области

Как сообщает прокуратура Самарской области, суд признал подсудимого виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и покушении на посредничество во взяточничестве. Приговором ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из регионального управления ФСБ.

Следствием и судом было установлено, что в 2023 г. обвиняемый за 15% суммы договоров подряда заключил контракты на капремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения котельных в Жигулевске. За несколько следующих месяцев он успел получить 15 млн рублей. Часть из них оставил себе, а остальное предназначалось для передачи некоему неустановленному должностному лицу через посредника.

Кроме того, как сообщили в СУ СК, мужчина же предпринял действия для получения взяток от других подрядчиков в размере не менее 50 млн руб., а также вступил посредником при передаче взяток в размере более 90 млн рублей.

В апреле 2024 г. муниципального служащего задержали при передаче посреднику 14,5 млн рублей. Эти средства были конфискованы в доход государства.

