Зампред гордумы Жигулевска получил 10 лет колонии и 200 млн штрафа

В среду, 25 февраля, Жигулевский городской суд вынес приговор по делу заместителя председателя гордумы и бывшего директора МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина.
Как сообщает прокуратура Самарской области, суд признал подсудимого виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и покушении на посредничество во взяточничестве. Приговором ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из регионального управления ФСБ.
Следствием и судом было установлено, что в 2023 г. обвиняемый за 15% суммы договоров подряда заключил контракты на капремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения котельных в Жигулевске. За несколько следующих месяцев он успел получить 15 млн рублей. Часть из них оставил себе, а остальное предназначалось для передачи некоему неустановленному должностному лицу через посредника.
Кроме того, как сообщили в СУ СК, мужчина же предпринял действия для получения взяток от других подрядчиков в размере не менее 50 млн руб., а также вступил посредником при передаче взяток в размере более 90 млн рублей.
В апреле 2024 г. муниципального служащего задержали при передаче посреднику 14,5 млн рублей. Эти средства были конфискованы в доход государства.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.