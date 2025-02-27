В суд отправилось уголовное дело о миллионных откатах при капремонте котельных в Жигулевске

В Жигулевский городской суд Самарской области отправили уголовное дело бывшего директора МКУ, которого обвиняют в получении "отката". Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным Волга Ньюс, речь идет о зампредседателя гордумы Жигулевска и бывшем директоре МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николае Радайкине.

Напомним, по версии следствия, в 2023 г. обвиняемый за 15% от суммы договоров подряда заключил контракты на капремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения котельных в Жигулевске.

За несколько следующих месяцев он успел получить 15 млн рублей. Часть из них оставил себе, а остальное предназначалось для передачи какому-то должностному лицу через посредника.

В апреле 2024 г. муниципального служащего задержали при передаче посреднику 14,5 млн рублей.