В суд отправилось уголовное дело о миллионных откатах при капремонте котельных в Жигулевске

В Жигулевский городской суд Самарской области отправили уголовное дело бывшего директора МКУ, которого обвиняют в получении "отката". Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным Волга Ньюс, речь идет о зампредседателя гордумы Жигулевска и бывшем директоре МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николае Радайкине.
Напомним, по версии следствия, в 2023 г. обвиняемый за 15% от суммы договоров подряда заключил контракты на капремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения котельных в Жигулевске.
За несколько следующих месяцев он успел получить 15 млн рублей. Часть из них оставил себе, а остальное предназначалось для передачи какому-то должностному лицу через посредника.
В апреле 2024 г. муниципального служащего задержали при передаче посреднику 14,5 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы