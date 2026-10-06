Тольяттинца обвиняют в убийстве и расчленении знакомой

В Тольятти задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце сентября полицейским сообщили, что в ГСК на ул. Комсомольской могло произойти преступление. Правоохранители приехали с проверкой и нашли в гараже тольяттинца фрагменты тела 55-летней местной жительницы.
Собственника гаража задержали. Он рассказал, что был с женщиной в гараже, а затем они поссорились. В результате тольяттинец задушил знакомую. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело, разложил по пакетам и часть выкинул в водоем.
Задержанному предъявили обвинение.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц