Тольяттинца обвиняют в убийстве и расчленении знакомой

В Тольятти задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце сентября полицейским сообщили, что в ГСК на ул. Комсомольской могло произойти преступление. Правоохранители приехали с проверкой и нашли в гараже тольяттинца фрагменты тела 55-летней местной жительницы.

Собственника гаража задержали. Он рассказал, что был с женщиной в гараже, а затем они поссорились. В результате тольяттинец задушил знакомую. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело, разложил по пакетам и часть выкинул в водоем.

Задержанному предъявили обвинение.