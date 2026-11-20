В Калининграде арестовали жительницу Самары Лею Весну Арцукевич. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ее представитель Нурлан Багиров: "Лея Арцукевич больше не на связи. С ней все относительно нормально, жива здорова. Но вести социальные сети и как-то комментировать свою трагедию не имеет возможности".

Помещение девушки под стражу санкционировал в конце октября Кировский райсуд Самары. Ее подозревают в краже в особо крупном размере.

По версии предварительного следствия, Арцукевич вместе с экс-психологом ФСИН Еленой Магдеевой 48 лет и еще несколькими пособниками в Сорокиных Хуторах проникли в дом, где проживала мать Леи, и украли оттуда револьвер Prince Albert New Bond street London стоимостью 550 тыс. руб. и капсульный пистолет 19 века стоимостью не менее 600 тыс. руб., а также другие ценности. Общая стоимость похищенного составила более 1,1 млн рублей.

Раритеты обнаружили на чердаке дома Магдеевой и 9 октября ее арестовали. А также потерпевшая сделала видеозапись проникновения в ее дом группы лиц во главе с дочерью.

Напомним, конфликт между матерью и Леей возник год назад, когда последняя стала инициатором возбуждения в отношении родительницы уголовного дела якобы за сексуальные домогательства. В рамках расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза заявительницы. Заключением экспертов №2624 от 15 декабря 2025 г. было установлено, "что ввиду невозможности решения экспертных вопросов в амбулаторных условиях в отношении Арцукевич Леи Весны Игоревны необходимо произвести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу для установления психического состояния". Арцукевич-младшая категорически от этого отказывается и пыталась скрыться, одновременно жалуясь председателю СК России Александру Бастрыкину.