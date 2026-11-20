В Калининграде арестовали жительницу Самары Лею Весну Арцукевич. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ее представитель Нурлан Багиров: "Лея Арцукевич больше не на связи. С ней все относительно нормально, жива здорова. Но вести социальные сети и как-то комментировать свою трагедию не имеет возможности".
Помещение девушки под стражу санкционировал в конце октября Кировский райсуд Самары. Ее подозревают в краже в особо крупном размере.
По версии предварительного следствия, Арцукевич вместе с экс-психологом ФСИН Еленой Магдеевой 48 лет и еще несколькими пособниками в Сорокиных Хуторах проникли в дом, где проживала мать Леи, и украли оттуда револьвер Prince Albert New Bond street London стоимостью 550 тыс. руб. и капсульный пистолет 19 века стоимостью не менее 600 тыс. руб., а также другие ценности. Общая стоимость похищенного составила более 1,1 млн рублей.
Раритеты обнаружили на чердаке дома Магдеевой и 9 октября ее арестовали. А также потерпевшая сделала видеозапись проникновения в ее дом группы лиц во главе с дочерью.
Напомним, конфликт между матерью и Леей возник год назад, когда последняя стала инициатором возбуждения в отношении родительницы уголовного дела якобы за сексуальные домогательства. В рамках расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза заявительницы. Заключением экспертов №2624 от 15 декабря 2025 г. было установлено, "что ввиду невозможности решения экспертных вопросов в амбулаторных условиях в отношении Арцукевич Леи Весны Игоревны необходимо произвести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу для установления психического состояния". Арцукевич-младшая категорически от этого отказывается и пыталась скрыться, одновременно жалуясь председателю СК России Александру Бастрыкину.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут