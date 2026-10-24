В Самаре заочно арестовали девушку, обвиняемую в краже антикварного оружия у матери

Кировский районный суд Самары заочно арестовал 21-летнюю А., подозреваемую в краже в особо крупном размере.
Предположительно, речь идет о Лее Весне Арцукевич. Напомним, ее, а также 48-летнюю уроженку Северной Осетии экс-психолога ФСИН Елену Магдееву подозревают в краже в особо крупном размере.
По версии следствия, младшая Арцукевич вместе с Магдеевой и еще несколькими пособниками проникли в дом семьи в Сорокиных хуторах и украли оттуда револьвер Prince Albert New Bond street London стоимостью 550 тыс. руб. и капсульный пистолет 19 века стоимостью не менее 600 тыс. руб., а также другие ценности. Общая стоимость похищенного составила более 1,1 млн рублей. Затем украденное спрятали на чердаке над квартирой Магдеевой на ул. Некрасовской. Саму Магдееву арестовали 9 октября.
Потерпевшей по делу признана мать Леи — Галия Арцукевич. По ее словам, в начале октября 2025 г. в их семейный дом ворвалась дочь Лея Весна Арцукевич с "бандитами" и велела им выставить свою мать с малолетним братом на улицу и больше в дом не пускать. Женщину с ребенком после недельной осады дома и создания нечеловеческих условий пребывания, насильно выселили без вещей из единственного жилья.
В покинутом доме оставалась коллекция антиквариата, доставшаяся Галие и ее малолетнему сыну от умершего в 2025 г. супруга Игоря Арцукевича. Старинные иконы, подлинники картин известных художников, столовое серебро, ювелирные наборы, инвестиционные монеты и иные ценности.
Кроме того, мать и дочь Арцукевич сейчас судятся из-за того самого дома, в котором произошло преступление. Лея, на которую отец еще в детстве оформил право собственности на дом, продала его за 40 млн руб. Елене Магдеевой, которая была ее психологом. Проживавшая в доме Галия узнала о сделке в суде, куда ее вызвали для рассмотрения иска Магдеевой, требовавшей установить сервитут для прохода к своему дому (на участке есть несколько построек, принадлежащих семье). В конце 2025 г. Арцукевич-старшая подала иск о признании сделки продажи недействительной. Ответчики по делу — Лея Арцукевич и Елена Магдеева.
Конфликт дочери и матери также сопровождался также заявлениями Леи, после которых в отношении Галии было возбуждено уголовное дело якобы за сексуальные домогательства.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут