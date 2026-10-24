В Самаре заочно арестовали девушку, обвиняемую в краже антикварного оружия у матери

Кировский районный суд Самары заочно арестовал 21-летнюю А., подозреваемую в краже в особо крупном размере.

Предположительно, речь идет о Лее Весне Арцукевич. Напомним, ее, а также 48-летнюю уроженку Северной Осетии экс-психолога ФСИН Елену Магдееву подозревают в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, младшая Арцукевич вместе с Магдеевой и еще несколькими пособниками проникли в дом семьи в Сорокиных хуторах и украли оттуда револьвер Prince Albert New Bond street London стоимостью 550 тыс. руб. и капсульный пистолет 19 века стоимостью не менее 600 тыс. руб., а также другие ценности. Общая стоимость похищенного составила более 1,1 млн рублей. Затем украденное спрятали на чердаке над квартирой Магдеевой на ул. Некрасовской. Саму Магдееву арестовали 9 октября.

Потерпевшей по делу признана мать Леи — Галия Арцукевич. По ее словам, в начале октября 2025 г. в их семейный дом ворвалась дочь Лея Весна Арцукевич с "бандитами" и велела им выставить свою мать с малолетним братом на улицу и больше в дом не пускать. Женщину с ребенком после недельной осады дома и создания нечеловеческих условий пребывания, насильно выселили без вещей из единственного жилья.

В покинутом доме оставалась коллекция антиквариата, доставшаяся Галие и ее малолетнему сыну от умершего в 2025 г. супруга Игоря Арцукевича. Старинные иконы, подлинники картин известных художников, столовое серебро, ювелирные наборы, инвестиционные монеты и иные ценности.

Кроме того, мать и дочь Арцукевич сейчас судятся из-за того самого дома, в котором произошло преступление. Лея, на которую отец еще в детстве оформил право собственности на дом, продала его за 40 млн руб. Елене Магдеевой, которая была ее психологом. Проживавшая в доме Галия узнала о сделке в суде, куда ее вызвали для рассмотрения иска Магдеевой, требовавшей установить сервитут для прохода к своему дому (на участке есть несколько построек, принадлежащих семье). В конце 2025 г. Арцукевич-старшая подала иск о признании сделки продажи недействительной. Ответчики по делу — Лея Арцукевич и Елена Магдеева.

Конфликт дочери и матери также сопровождался также заявлениями Леи, после которых в отношении Галии было возбуждено уголовное дело якобы за сексуальные домогательства.