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Происшествия

Илья Сухих: "при атаке БПЛА были повреждены промышленные объекты"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти при атаке БПЛА были повреждены промышленные объекты. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

"Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования. Благодарю силы ПВО и дежурные расчеты МОГ за слаженные действия при отражении беспилотного удара ВСУ", — сказал глава Тольятти.

Также Илья Сухих отметил: "Не снимайте и не публикуйте сведения о последствиях атаки. Не оказывайте помощь врагу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону экстренных служб: 112".

Напомним, атака БПЛА на Самарскую область продолжалась более шести часов.

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