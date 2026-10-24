Илья Сухих: "при атаке БПЛА были повреждены промышленные объекты"

В Тольятти при атаке БПЛА были повреждены промышленные объекты. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
"Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования. Благодарю силы ПВО и дежурные расчеты МОГ за слаженные действия при отражении беспилотного удара ВСУ", — сказал глава Тольятти.
Также Илья Сухих отметил: "Не снимайте и не публикуйте сведения о последствиях атаки. Не оказывайте помощь врагу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону экстренных служб: 112".
Напомним, атака БПЛА на Самарскую область продолжалась более шести часов.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!