Россельхознадзор уличил самарский парк альпак в нарушениях

Управление Россельхознадзора по Самарской области в ходе инспекции обнаружило нарушения в работе парка альпак "Симба", расположенного в парке Дружбы.

"В ходе контрольного мероприятия установлено, что в зоопарке не оборудованы ветеринарный изолятор и санитарный блок. Кроме того, предприниматель в отношении указанного адреса не подавал в Управление Россельхознадзора заявление о внесении изменения в реестр лицензий на осуществление деятельности по содержанию животных в культурно-зрелищных целях", — отмечается в сообщении ведомства.

На владельца зоопарка составили протокол об административном правонарушении.

В Россельхознадзоре добавили, что сами животные в зоопарке "Симба" (39 особей различных видов, включая альпак, лам, ланей и др.) содержатся в надлежащих условиях.

"Они привиты, имеют ветеринарные паспорта. У владельца заключен договор с региональной ветеринарной службой на оказание ветеринарных услуг. В отношении поголовья проведены клинические осмотры и другие противоэпизоотические мероприятия", — добавили в управлении.