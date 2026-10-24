В Самарской области продолжается атака БПЛА

В Самарской области продолжают отражать атаку БПЛА. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Военные и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ по территории нашего региона. На местах падения БПЛА работают экстренные службы", — говорит глава региона.

По данным МЧС, беспилотную опасность в Самарской области объявили в 3:30.

Также Вячелав Федорищев напоминает, что запрещено публиковать фото и видео с последствиями атаки.