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Преступления Происшествия

В Жигулевске за передачу банковских данных будут судить 19-летнего парня

ЖИГУЛЕВСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске перед судом предстанет 19-летний местный житель, обвиняемый в передаче доступа к банковскому счету за вознаграждение (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае текущего года молодой человек за вознаграждение в размере 2 тыс. руб. предоставил постороннему лицу доступ к личному кабинету своего банковского приложения на несколько часов.

Впоследствии полученный доступ к банковскому счету молодого человека был использован в мошеннической схеме для вывода денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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