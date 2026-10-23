Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере "Макс"

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Новый цифровой сервис начал работу в российском мессенджере "Макс". Инструмент создан для оперативного информирования жителей региона и повышения доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.