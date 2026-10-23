Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере "Макс"

Новый цифровой сервис начал работу в российском мессенджере "Макс". Инструмент создан для оперативного информирования жителей региона и повышения доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.
Чат-бот работает в режиме 24/7 и предоставляет пользователям информацию по ключевым направлениям деятельности ведомства.
В настоящий момент в чат-боте доступны следующие разделы:
- сведения о спортивных разрядах и судейских категориях — проверка статуса и актуализация данных для атлетов и судей;
- положения о соревнованиях — официальные регламенты и условия проведения региональных турниров;
- календарный план физкультурных и спортивных мероприятий — актуальное расписание соревнований на территории Самарской области;
- порядок получения государственных услуг — подробные инструкции по оформлению документов в сфере физической культуры и спорта;
- информация о подведомственных учреждениях — контакты и адреса спортивных школ, центров и других организаций регионального минспорта.
Для перехода в чат-бот необходимо пройти по ссылке.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.