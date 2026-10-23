Верховный суд оставил стадион "Буревестник" за мэрией Самары

Компания "Квартал" Алексея Шаповалова получила отказ в рассмотрении жалобы на решение по делу стадиона "Буревестник" от Верховного суда РФ. Объект остается за мэрией Самары.
Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем - бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.
Последним владельцем объекта значилось ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. Летом 2024 году прокуратура подала иск в суд с требованием изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания была заявлена ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.
Не с первой попытки, но прокуратуре удалось выиграть процесс - почитайте подробности. "Квартал" пытался обжаловать это в апелляционной и кассационной инстанциях, но проиграл. Последним шансом было обращение в Верховный Суд РФ, чем компания и воспользовалась. Однако инстанция вынесла решение об отказе в рассмотрении жалобы.
Между тем по факту незаконной приватизации возбудили уголовное дело, а территорию стадиона полностью зачистили от киосков. Власти заявляли о планах по восстановлению спортивного объекта. Кстати, его признали памятником архитектуры.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?