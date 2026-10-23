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Государство и Бизнес Экономическая политика

Верховный суд оставил стадион "Буревестник" за мэрией Самары

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Квартал" Алексея Шаповалова получила отказ в рассмотрении жалобы на решение по делу стадиона "Буревестник" от Верховного суда РФ. Объект остается за мэрией Самары.

Фото: мэрия Самары

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем - бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски. 

Последним владельцем объекта значилось ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. Летом 2024 году прокуратура подала иск в суд с требованием изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания была заявлена ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.

Не с первой попытки, но прокуратуре удалось выиграть процесс - почитайте подробности. "Квартал" пытался обжаловать это в апелляционной и кассационной инстанциях, но проиграл. Последним шансом было обращение в Верховный Суд РФ, чем компания и воспользовалась. Однако инстанция вынесла решение об отказе в рассмотрении жалобы.

Между тем по факту незаконной приватизации возбудили уголовное дело, а территорию стадиона полностью зачистили от киосков. Власти заявляли о планах по восстановлению спортивного объекта. Кстати, его признали памятником архитектуры.

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