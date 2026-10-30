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Государство и Бизнес Экономическая политика

В 2027 году в Самарской области продолжат поддержку МСП, инноваций и инвестиционных проектов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сохраняются приоритеты поддержки предпринимательства, инновационного развития и привлечения инвестиций. Параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в ходе публичных слушаний проекта документа.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что ключевым ориентиром для регионального правительства является повышение эффективности каждого бюджетного рубля, вкладываемого в экономику региона. Это предполагает создание благоприятных условий для социально-экономического роста, активную поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций.

"Предпринимательство - это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса - наш приоритет", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Министерство продолжит активную поддержку малого и среднего предпринимательства. Ключевые направления - субсидирование деятельности центров "Мой бизнес", поддержка креативных индустрий и предоставление грантов предпринимателям, включая участников СВО и представителей креативных индустрий.

Средства бюджета будут направлены на развитие инновационной деятельности, в том числе на развитие технопарка "Жигулевская долина", поддержку инновационных проектов совместно с индустриальными партнерами, включая АО "АВТОВАЗ". За январь-сентябрь 2026 года инноваторы региона привлекли 263,1 млн рублей на реализацию своих проектов из федеральных институтов развития.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжит работать с потенциальными и действующими инвесторами по принципу "одного окна". В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по сопровождаемым проектам составил более 9,76 млрд рублей.

Предусмотрены и средства на поддержку экспортной деятельности. Региональный Центр поддержки экспорта продолжит оказывать услуги предпринимателям по поиску иностранных покупателей, сертификации, организации бизнес-миссий и продвижению продукции на международные рынки.

Значительные средства заложены на создание и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры преференциальных площадок. Так, работы в логистическом парке "Преображенка" в 2027 году позволят обеспечить участками для строительства объектов шесть действующих инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций более 21,1 млрд рублей и созданием почти 5 тыс. рабочих мест. Также планируется создание инженерных сетей для масштабного проекта резидента ОЭЗ "Тольятти".

Предусмотренный объем финансирования направлен на решение первоочередных задач. Вопросы о выделении дополнительных средств будут рассматриваться в ходе исполнения областного бюджета в 2027 году.

Мероприятия по поддержке бизнеса и повышения инвестиционной активности реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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