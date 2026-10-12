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Государство и Бизнес Экономическая политика

Строительство мусоросортировочного комплекса под Сызранью подорожало до 2,5 млрд рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приняло предложение ООО "Фаворит Концессия" о строительстве мусоросортировочного комплекса в Сызранском районе. Расчетный объем инвестиций составляет 2,5 млрд рублей.

Фото: Анна Сидорова

Это вторая попытка компании заявиться на заключение концессионного соглашения. Первая была предпринята в 2025 году, но инвестору выдвинули ряд замечаний. Тогда объект оценивался в 1,8 млрд рублей.

Скорректированное предложение "Фаворит Концессия" министерство устроило, и в сентября руководство ведомства подписало приказ о возможности заключения соглашения. Однако процедура обязывает провести сбор заявок о готовности к участию в конкурсе и среди других компаний. Региональный комитет по организации торгов проведет его с 13 октября по 26 ноября.

Предложенное "Фаворит Концессией" соглашение рассчитано до 31 декабря 2041 года. Компания обязуется разработать проект, подготовить площадку, построить на ней мусоросортировочный комплекс и эксплуатировать его. Сам объект при этом будет оформлен в собственность Самарской области.

Построить мусоросортировочный комплекс планируют на участке площадью 23 224 кв. метров. Он расположен рядом с трассой М-5 "Урал" — неподалеку от поселка Новозаборовский и микрорайона Западный, который входит в состав Сызрани. Власти должны будут предоставить площадку инвестору в аренду, оформив все необходимые документы.

Фото: nspd.gov.ru  

Мусоросортировочный комплекс будет принимать не менее 100 тысяч тонн мусора на сортировку. Не менее 15% планируется направлять на переработку. Вся полученная продукция и доходы будут являться собственностью инвестора. Ожидается, что объект окупится в течение 10 лет эксплуатации.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile (Руспрофайл), ООО "Фаворит Концессия" зарегистрирована в феврале 2025 года. Основной вид деятельности — сортировка материалов для дальнейшего использования. Владельцем значится ООО "Фаворит-1", которое принадлежит известным бизнесменам Александру Серперу и его сыну Сергею. Оба входили в состав городской думы Сызрани. А вот второй сын Александра — Евгений Серпер — был депутатом Государственной думы. 

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