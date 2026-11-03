Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес 63"

19 и 20 ноября в Самаре, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Курс на опережение". Программа ежегодного бизнес-события в этом году сфокусирована на внедрении технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно", — обратился к предпринимателям заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный форум "‎‎Мой бизнес 63" проводится областным минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.

Традиционно на форуме: федеральный уровень экспертизы, прямой диалог с властью и возможность первым узнать о налоговых изменениях, новых правилах для e-commerce и актуальных субсидиях, практика вместо теории и масштабный нетворкинг.

Первый день на форуме — про стратегии, правила игры и новые точки роста:

— Воркшоп "Дизайн бизнес-моделей как ключевой навык будущего". Спикер Алексей Еремин — основатель агентства Rocketmind, создатель бренда "Госуслуги" расскажет, как спроектировать бизнес, устойчивый к любым внешним шокам.

— Пленарная сессия "Бизнес: новые условия для развития" с участием региональных и федеральных ведомств. Разговор о налоговой реформе, регулировании маркетплейсов, финтехе и реальных мерах господдержки МСП.

— Экспертный круглый стол по госзакупкам: где скрыты новые выгоды и как обойти регуляторные риски.

Второй день на форуме — технологии, масштабирование и управление деньгами:

— Мастер-класс "ИИ в бизнесе: рост выработки в 3–5 раз", спикер: Эдуард Чечерин — маркетолог, стоявший за продвижением Black Star Burger и XO Team, создатель ИИ-проектов. Покажет прикладные инструменты, снижающие себестоимость процессов.

— Панельная дискуссия "Если бы я начинал сейчас" — опытные предприниматели расскажут, в какие ниши они пошли бы прямо сегодня, а куда заходить уже поздно.

— Бизнес-симулятор "Как принимать решения с помощью финмодели" — совместный интенсив от Гарантийного фонда Самарской области и "Нескучных финансов". На реальном кейсе протестируют управленческие решения и покажут их влияние на прибыль и кассовые разрывы.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний.

Форум пройдет 19 и 20 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке: forum.mybiz63.ru.