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Государство и Бизнес Экономическая политика

Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес 63"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 и 20 ноября в Самаре, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Курс на опережение". Программа ежегодного бизнес-события в этом году сфокусирована на внедрении технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний — для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно", — обратился к предпринимателям заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный форум "‎‎Мой бизнес 63" проводится областным минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.

Традиционно на форуме: федеральный уровень экспертизы, прямой диалог с властью и возможность первым узнать о налоговых изменениях, новых правилах для e-commerce и актуальных субсидиях, практика вместо теории и масштабный нетворкинг.

Первый день на форуме — про стратегии, правила игры и новые точки роста:

— Воркшоп "Дизайн бизнес-моделей как ключевой навык будущего". Спикер Алексей Еремин — основатель агентства Rocketmind, создатель бренда "Госуслуги" расскажет, как спроектировать бизнес, устойчивый к любым внешним шокам.

— Пленарная сессия "Бизнес: новые условия для развития" с участием региональных и федеральных ведомств. Разговор о налоговой реформе, регулировании маркетплейсов, финтехе и реальных мерах господдержки МСП.

— Экспертный круглый стол по госзакупкам: где скрыты новые выгоды и как обойти регуляторные риски.

Второй день на форуме — технологии, масштабирование и управление деньгами:

— Мастер-класс "ИИ в бизнесе: рост выработки в 3–5 раз", спикер: Эдуард Чечерин — маркетолог, стоявший за продвижением Black Star Burger и XO Team, создатель ИИ-проектов. Покажет прикладные инструменты, снижающие себестоимость процессов.

— Панельная дискуссия "Если бы я начинал сейчас" — опытные предприниматели расскажут, в какие ниши они пошли бы прямо сегодня, а куда заходить уже поздно.

— Бизнес-симулятор "Как принимать решения с помощью финмодели" — совместный интенсив от Гарантийного фонда Самарской области и "Нескучных финансов". На реальном кейсе протестируют управленческие решения и покажут их влияние на прибыль и кассовые разрывы.

К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний.

Форум пройдет 19 и 20 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке: forum.mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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Открытие форума "Мой бизнес 63"

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