Суд отказал в сносе ТЦ в 15-м микрорайоне

Региональный арбитраж вынес решение по иску департамента градостроительства Самары против индивидуального предпринимателя Натальи Бондаренко. Предметом спора стало здание на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса — около рынка в 15-м микрорайоне.

Депстрой подал иск в 2024 году. Поводом стало уведомление от Госстройнадзора о выявлении самовольной постройки. Сообщалось, что на территории рынка без соответствующего разрешения возведен двухэтажный каркас здания с монолитными перекрытиями и ведется монтаж металлических фахверковых колонн. При этом вид разрешенного использования земельного участка — "под мини-рынок", а в соответствии с приказом Минстроя РФ подобные объекты рекомендуется делать из быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

"Истец указал, что строительство данного здания без получения на это необходимых разрешений является достаточным основанием для признания постройки самовольной и для возложения на лицо, осуществившее эту постройку, обязанности ее снести", — указано в материалах дела.

Департамент добился принятия обепечительных мер, включая приостановку работ на объекте. По делу была назначена строительно-техническая экспертиза. Однако в 2026 году две лаборатории Минюста России (Самарская и Мордовская) заявили, что не могут дать заключение из-за отсутствия сведений о здании до проведения в нем работ. Суд решил рассмотреть дело без них. Не присутствовали на решающем заседании и представители департамента градостроительства.

Ответчик же представил свою позицию весьма широко. Сводится она к тому, что Наталья Бондаренко в 2017 году приобрела это двухэтажное здание и участок под ним, а все, что происходило на площадке в последние годы было не стройкой и не реконструкцией, а всего лишь капитальным ремонтом. Кстати, объект в итоге был завершен и сейчас выглядит вот так.

Интересно, что представитель ИП предоставил суду заключение по оценке технического состояния здания, составленный в 2022 году (то есть до проведения работ на объекте). В нем указано, что строительные конструкции, включая стены, железобетонные колонны и перекрытия из сборных и монолитных железобетонных плит, являются работоспособными. Однако имеются технические недостатки, требующие устранения: замена крыши, ограждений и т. п.

Также было представлено архитектурно-строительное решение проекта капремонта, по которому и выполняли работы. Как утверждает ответчик, несущий каркас здания был сохранен в полном объеме, установлены новые ограждающие конструкции из стеновых сэндвич-панелей на подсистеме, заменены лестницы, окна, двери и отдельные элементы перекрытий, проведен ремонт кровли и основания из железобетонных плит покрытия без замены плит и др. В подтверждение было представлено техническое заключение экспертов ООО "Меридиан", в котором указывается, что проведенные работы являются капремонтом, а не реконструкцией.

Суд приведенные доводы убедили, и он отказал в удовлетворении иска департамента. Впрочем, у чиновников есть месяц, чтобы обжаловать это решение в апелляционной инстанции.