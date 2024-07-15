Суд запретил строительство похожего на ТЦ здания у рынка в 15-м микрорайоне

В конце июля в Самаре стартует судебный процесс по иску департамента градостроительства против индивидуального предпринимателя Натальи Бондаренко. Причиной спора стало строительство здания на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса — около рынка в 15-м микрорайоне.

Разбирательство по объекту началось после жалоб жителей. Они предположили, что собственник возводит торговый центр. Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, сотрудники государственной инспекции строительного надзора по Самарской области во время проверки выяснили, что работы проводят без разрешения.

Получив эти материалы, депстрой направил в региональный арбитраж иск с требованием признать объект самовольной постройкой и обязать собственника участка — индивидуального предпринимателя Наталью Бондаренко — снести его. Также чиновники попросили принять обеспечительные меры, а именно: запретить Росреестру совершать какие-либо регистрационные действия с участком, ИП — дальнейшее строительство объекта.

"На объекте завершены работы по возведению 2-х этажного каркаса здания с монолитными перекрытиями. В мае выполнялся монтаж металлических фахверковых колонн. Ответчиком не получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, процесс строительства был неконтролируем и незаконен. Кроме того, спорный объект возводится без разработки технических условий на подключение объекта к сетям водоснабжения, водоотведения и к электрическим сетям, а также с грубым нарушением градостроительных регламентов. Его сохранение нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан", — указано в материалах суда.

В результате арбитраж удовлетворил требование департамента градостроительства о принятии обеспечительных мер. Рассмотрение самого иска назначено на следующую неделю.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".