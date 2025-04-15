В Самаре на спуске к Волге построят высотку

ДОМ.РФ опубликовал информацию о строительстве нового жилого комплекса в Самаре. Появится он на ул. Советской Армии, 255.
Участок находится на спуске к Волге. По соседству располагаются спортивный комплекс "МТЛ-Арена" и профилактории, построенные в советские годы. На самом участке есть 7 нежилых зданий. В одном из них в советское время находился садово-дачный трест.
Теперь все эти постройки предстоит снести. На их месте появится 23-этажный ЖК "Соло" на 57 квартир. Столько же машиномест застройщик предусмотрел в проекте. 33 будут располагаться в подземном паркинге, 24 — на открытой парковке. Два машиноместа будут предусмотрены для инвалидов-колясочников. На территории планируется обустройство проездов и тротуаров, детской и спортивной площадок. Расчетную численность населения оценили в 244 человека.
Застройщиком выступает ООО "СЗ "Партнер", которое входит в группу компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, он же является учредителем и директором организации.
На счету "Нового Дона" строительство ЖК "Сокол" на Революционной, "Рекорд" на Физкультурной, "Приволжский" на ул. Георгия Димитрова, "Зеленый квартал" на ул. Алма-Атинской, около парка 60-летия Советской власти. Также девелопер сейчас застраивает территорию ГПЗ-4 высотками. В планах — возведение небоскребов. Но жители и власти против. Еще один проект предусматривает строительство микрорайона около парка Металлургов.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?