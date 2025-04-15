В Самаре на спуске к Волге построят высотку

ДОМ.РФ опубликовал информацию о строительстве нового жилого комплекса в Самаре. Появится он на ул. Советской Армии, 255.

Участок находится на спуске к Волге. По соседству располагаются спортивный комплекс "МТЛ-Арена" и профилактории, построенные в советские годы. На самом участке есть 7 нежилых зданий. В одном из них в советское время находился садово-дачный трест.

В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку Количество ЖК в Самаре в скором времени увеличится. Большая стройка стартовала на ул. Советской Армии, 214, где ранее располагался корпус городской больницы №5, - там возводят многоэтажный жилой дом с подземным паркингом. Но, судя по планам застройщика, их будет больше.

Теперь все эти постройки предстоит снести. На их месте появится 23-этажный ЖК "Соло" на 57 квартир. Столько же машиномест застройщик предусмотрел в проекте. 33 будут располагаться в подземном паркинге, 24 — на открытой парковке. Два машиноместа будут предусмотрены для инвалидов-колясочников. На территории планируется обустройство проездов и тротуаров, детской и спортивной площадок. Расчетную численность населения оценили в 244 человека.

Застройщиком выступает ООО "СЗ "Партнер", которое входит в группу компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, он же является учредителем и директором организации.

На счету "Нового Дона" строительство ЖК "Сокол" на Революционной, "Рекорд" на Физкультурной, "Приволжский" на ул. Георгия Димитрова, "Зеленый квартал" на ул. Алма-Атинской, около парка 60-летия Советской власти. Также девелопер сейчас застраивает территорию ГПЗ-4 высотками. В планах — возведение небоскребов. Но жители и власти против. Еще один проект предусматривает строительство микрорайона около парка Металлургов.