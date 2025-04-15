16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на спуске к Волге построят высотку В Самаре собираются ограничить высотную застройку "Северсталь" завершила реновацию завода металлоконструкций в Череповце White-box в «Баланс Towers»: баланс статуса и финансовых условий Власти хотят заблокировать строительство высотного ЖК на окраине Самары

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на спуске к Волге построят высотку

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ДОМ.РФ опубликовал информацию о строительстве нового жилого комплекса в Самаре. Появится он на ул. Советской Армии, 255.

Фото: Александра Ламзина

Участок находится на спуске к Волге. По соседству располагаются спортивный комплекс "МТЛ-Арена" и профилактории, построенные в советские годы. На самом участке есть 7 нежилых зданий. В одном из них в советское время находился садово-дачный трест.

В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку
Количество ЖК в Самаре в скором времени увеличится. Большая стройка стартовала на ул. Советской Армии, 214, где ранее располагался корпус городской больницы №5, - там возводят многоэтажный жилой дом с подземным паркингом. Но, судя по планам застройщика, их будет больше.

Теперь все эти постройки предстоит снести. На их месте появится 23-этажный ЖК "Соло" на 57 квартир. Столько же машиномест застройщик предусмотрел в проекте. 33 будут располагаться в подземном паркинге, 24 — на открытой парковке. Два машиноместа будут предусмотрены для инвалидов-колясочников. На территории планируется обустройство проездов и тротуаров, детской и спортивной площадок. Расчетную численность населения оценили в 244 человека.

Застройщиком выступает ООО "СЗ "Партнер", которое входит в группу компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, он же является учредителем и директором организации.

На счету "Нового Дона" строительство ЖК "Сокол" на Революционной, "Рекорд" на Физкультурной, "Приволжский" на ул. Георгия Димитрова, "Зеленый квартал" на ул. Алма-Атинской, около парка 60-летия Советской власти. Также девелопер сейчас застраивает территорию ГПЗ-4 высотками. В планах — возведение небоскребов. Но жители и власти против. Еще один проект предусматривает строительство микрорайона около парка Металлургов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4