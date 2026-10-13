В 2026 году Парад Победы в Самаре пройдет без зрителей

Во вторник, 13 октября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области министр по региональной безопасности Александр Шарков сообщил, что парад 7 ноября пройдет без зрителей.
"Уважаемые Вячеслав Андреевич, уважаемые коллеги, 7 ноября 2026 года на площади Куйбышева запланировано проведение 16-го парада памяти, посвященного 75-летию военного парада 1941 года в городе Куйбышеве. С учетом текущей обстановки концепция мероприятия скорректирована. Основной принцип — сохранить исторические воинский смысл парада, при этом — минимизировать массовость мероприятий и время нахождения людей на открытой площадке", — заявил министр.
По его словам, ведомство оценило имеющиеся риски и предложило провести Парад Памяти без приглашения парадных расчетов из других регионов, а также без зрителей, сократив количество участников от 7500 до 500 человек.
"Основу парадного составит знаменная группа, парадные расчеты силовых ведомств, взвод барабанщиков и сводный военный оркестр, — добавил Александр Шарков. — Основные тренировки парадных расчетов планируется провести по местам дислокации подразделений без общего массового сбора. Тренировки на площади Куйбышева запланированы на 2 ноября, генеральная тренировка с участием сводного оркестра — на 6 ноября".
Он также сообщил, что совместно с мэрией Самары и силовыми ведомствами отработан порядок действий на случай возникновения угрозы.
"Разработана схема эвакуации, определены ближайшие защитные сооружения и приспособленные помещения подземного пространства. На время проведения парада традиционно будет развернут межведомственный штаб безопасности с участием представителей силовых структур, правительства Самарской области и администрации Самары", — заключил министр по региональной безопасности.
Кроме того, в круглосуточном режиме будет работать система 112, дежурная служба правительства Самарской области, поисково-спасательная служба и т. д.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???