В 2026 году Парад Победы в Самаре пройдет без зрителей

Во вторник, 13 октября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области министр по региональной безопасности Александр Шарков сообщил, что парад 7 ноября пройдет без зрителей.

"Уважаемые Вячеслав Андреевич, уважаемые коллеги, 7 ноября 2026 года на площади Куйбышева запланировано проведение 16-го парада памяти, посвященного 75-летию военного парада 1941 года в городе Куйбышеве. С учетом текущей обстановки концепция мероприятия скорректирована. Основной принцип — сохранить исторические воинский смысл парада, при этом — минимизировать массовость мероприятий и время нахождения людей на открытой площадке", — заявил министр.

По его словам, ведомство оценило имеющиеся риски и предложило провести Парад Памяти без приглашения парадных расчетов из других регионов, а также без зрителей, сократив количество участников от 7500 до 500 человек.

"Основу парадного составит знаменная группа, парадные расчеты силовых ведомств, взвод барабанщиков и сводный военный оркестр, — добавил Александр Шарков. — Основные тренировки парадных расчетов планируется провести по местам дислокации подразделений без общего массового сбора. Тренировки на площади Куйбышева запланированы на 2 ноября, генеральная тренировка с участием сводного оркестра — на 6 ноября".

Он также сообщил, что совместно с мэрией Самары и силовыми ведомствами отработан порядок действий на случай возникновения угрозы.

"Разработана схема эвакуации, определены ближайшие защитные сооружения и приспособленные помещения подземного пространства. На время проведения парада традиционно будет развернут межведомственный штаб безопасности с участием представителей силовых структур, правительства Самарской области и администрации Самары", — заключил министр по региональной безопасности.

Кроме того, в круглосуточном режиме будет работать система 112, дежурная служба правительства Самарской области, поисково-спасательная служба и т. д.