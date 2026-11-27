В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялся обучающий семинар для юридических лиц, в котором приняли участие сотрудники Управления Росреестра по Самарской области. На семинаре обсудили важные изменения законодательства в сфере земли и недвижимости.

Начальник отдела правового обеспечения самарского Росреестра Константин Минин рассказал о вступивших 01.02.2026 в силу изменениях, предусмотренных приказом Росреестра от 23.10.2024 №П/0328/24, согласно которым в отдельных документах, в том числе подготавливаемых кадастровыми инженерами, обязательным является указание информации об адресе объекта в виде его уникального идентификатора.

Кроме того, докладчик напомнил о Законе № 295-ФЗ, устраняющем многолетнюю правовую неопределенность в вопросах установления видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков; об исключении ряда положений из градостроительного кодекса, в частности, предусматривающих порядок выбора (изменения) правообладателем объекта недвижимости ВРИ объекта капитального строительства.

Также Константин Минин сообщил о Федеральном законе № 263-ФЗ, предусматривающем возможность исключения с публичной кадастровой карты сведений об особо важных, режимных, военных и критически важных гражданских объектах (включая оборонные предприятия и объекты энергетики).

Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников рассказал присутствующим о первой в Российской Федерации сделке по биометрии, которая была зарегистрирована самарским Росреестром. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале Госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру в Самаре. Для этого продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Также докладчик обратил внимание, что в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", кадастровый инженер может самостоятельно подать документы в Росреестр за заказчика кадастровых работ, если в договоре подряда прописано такое условие, и ему для этого не понадобится нотариальная доверенность. Важно, что кадастровый инженер не вправе передоверить подачу документов третьему лицу, даже по нотариальной доверенности.

Также особое внимание присутствующих обратили на порядок уплаты государственной пошлины, как в части суммы, так и правильности указания КБК (код бюджетной классификации) платежа. Неточности в платежах возникают при оплате пошлины "авансом", до подачи документов и без указания уникального идентификатора начисления — УИН, который присваивается каждому обращению после его направления в регистрирующий орган. Во избежании возврата документов без рассмотрения, необходимо производить уплату государственной пошлины исключительно по УИН после подачи документов.

"Изменения в законодательстве сегодня требуют особого внимания. Такие встречи — одна из форм диалога госорганов с гражданами и бизнес-сообществом, позволяющая объяснить нюансы законодательных изменений. Интерес, проявленный к семинару, активность его участников говорят о необходимости дальнейшего сотрудничества с представителями управления Росреестра. Такая обратная связь дает возможность напрямую слышать запросы людей, вовремя среагировать и решить все вопросы", — подводя итоги встречи, отметил Валерий Петрович Фомичев, председатель ТПП Самарской области.