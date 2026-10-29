В Сызрани избран новый глава города

В четверг, 29 октября, в Сызрани депутаты городской думы избрали главой города Андрея Советкина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.

До этого Андрей Советкин на протяжении 13 лет занимал должность заместителя главы Сызрани, в том числе первого заместителя. По словам губернатора, он зарекомендовал себя как компетентный управленец и надежный член региональной команды.

"Рассчитываю, что он продолжит вести Сызрань к развитию и процветанию, развивая успехи и достижения своего предшественника — Сергея Володченкова, который теперь работает в правительстве Самарской области, в должности министра внутренней политики", — поделился Вячеслав Федорищев в соцсетях.

Напомним, 30 сентября дума Сызрани утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Сергея Володченкова. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на должность министра внутренней политики Самарской области.