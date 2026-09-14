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Облправительство Власть и политика

Назначен новый зампредправительства Самарской области по стройке

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области новое лицо. Губернатор Вячеслав Федорищев представил его на оперативном совещании в понедельник, 14 сентября.

Фото: Александра Ламзина

"С сегодня дня в должности заместителя председателя правительства к работе приступает Алексей Тихомиров. Он будет курировать блок строительства и инфраструктурных вопросов", — сообщил глава региона.

По его словам, Алексей Тихомиров имеет опыт работу на муниципальном, региональном и и федеральном уровнях. Он более трех лет возглавлял департамент разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ, работал первым заместителем главы Красноярска. В последнее время занимал пост заместителя директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ.

"Алексей Петрович, работы много. Вы хорошо знаете обстановку, все федеральные и региональные механизмы, которые необходимо включать по полной, чтобы обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и строительства", — отметил Вячеслав Федорищев.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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