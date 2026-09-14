Назначен новый зампредправительства Самарской области по стройке

В правительстве Самарской области новое лицо. Губернатор Вячеслав Федорищев представил его на оперативном совещании в понедельник, 14 сентября.

"С сегодня дня в должности заместителя председателя правительства к работе приступает Алексей Тихомиров. Он будет курировать блок строительства и инфраструктурных вопросов", — сообщил глава региона.

По его словам, Алексей Тихомиров имеет опыт работу на муниципальном, региональном и и федеральном уровнях. Он более трех лет возглавлял департамент разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ, работал первым заместителем главы Красноярска. В последнее время занимал пост заместителя директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ.

"Алексей Петрович, работы много. Вы хорошо знаете обстановку, все федеральные и региональные механизмы, которые необходимо включать по полной, чтобы обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и строительства", — отметил Вячеслав Федорищев.