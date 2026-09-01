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В Самарской области отметили День ветеринарного работника

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обновление ветеринарных учреждений, внедрение современного диагностического оборудования, развитие лабораторной базы и практически полный переход на электронный учет стали ключевыми достижениями государственной ветеринарной службы Самарской области за последние годы.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

Итоги работы отрасли подвели на торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства региона ветеринарных специалистов поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

"Ветеринары вносят огромный вклад в развитие животноводческой отрасли сельского хозяйства и в целом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Хочу искренне поблагодарить вас за благородный и нелегкий труд, профессионализм и высочайший уровень компетенции. Ведь в эту профессию люди приходят только по призванию", — подчеркнул руководитель регионального правительства.

По его словам, итоги работы ветеринарной службы Самарской области за 2025 год получили высокую оценку. Служба успешно справилась со всеми поставленными задачами.

Виталий Шабалатов отметил, что отрасль сельского хозяйства имеет для него особое значение: в этой сфере работали его родители, и еще в школьные годы он часто бывал на сельхозпредприятиях: "Есть стремление развивать и совершенствовать сельское хозяйство Самарской области. Сейчас мы прорабатываем систему мер, которые будут способствовать развитию в регионе мясного и молочного животноводства. Уверен, они поднимут животноводство в регионе на новый уровень".

За семь месяцев специалисты ветеринарной службы провели более 81 млн профилактических вакцинаций животных и свыше 800 тысяч диагностических исследований, а также обработали почти 8,5 тысячи объектов. Одним из значимых достижений стало расширение области аккредитации региональной ветеринарной лаборатории.

"Огромное спасибо губернатору и правительству Самарской области, которые поддержали ветеринарную службу региона и помогли лаборатории получить аккредитацию по 130 направлениям. Сегодня практически нет пищевой продукции, которую мы не могли бы исследовать. Нам доверен контроль безопасности продуктов, поступающих в социальные учреждения, в том числе в школы и детские сады", — рассказал руководитель Комитета ветеринарии Самарской области Андрей Мелехин.

В учреждениях региона последовательно внедряются современные технологии диагностики и лечения. Ветеринарные клиники оснащаются аппаратами ультразвуковой диагностики, анализаторами крови и другим высокотехнологичным оборудованием.

"Животные не могут рассказать, что именно у них болит, поэтому от врача требуются особая внимательность, знания и опыт. Современные УЗИ‑аппараты и анализаторы помогают быстрее и точнее поставить диагноз. Это значительно повышает качество ветеринарной помощи", — отметила ведущий ветеринарный врач Самарской станции по борьбе с болезнями животных Ксения Никифорова.

Продолжается реализация социально значимых инициатив. В рамках акции "Льготная стерилизация непродуктивных животных" проведена 291 операция. В 2025 году на сельских территориях региона также была реализована программа бесплатной стерилизации собак, охватившая 700 животных.

Задачи по обновлению лабораторной и диагностической базы, внедрению цифровых решений, развитию кадрового потенциала и укреплению системы ветеринарного контроля — стратегические цели национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Их достижение способствует снижению биологических рисков, защите животноводства, повышению качества пищевой продукции и обеспечению технологической независимости агропромышленного комплекса. В Самарской области эта работа ведется при поддержке регионального правительства.

В текущем году на ремонт ветеринарных учреждений было направлено более 41 млн рублей. Средняя заработная плата специалистов выросла на 24,43%. В электронном виде оформляется 99,98% ветеринарных сопроводительных документов.

Торжественное мероприятие завершилось церемонией награждения работников государственной ветеринарной службы. За профессионализм, добросовестный труд и вклад в обеспечение ветеринарного благополучия Самарской области 55 специалистов были удостоены почетных грамот и благодарностей министерства сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Самарской области и профильного регионального ведомства.

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