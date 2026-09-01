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Экономика и бизнес

В Самарской области стартовал региональный этап программы "Мама-предприниматель"

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная образовательная программа минэкономразвития России "Мама-предприниматель" направлена на поддержку женщин с детьми, которые планируют запустить собственное дело либо масштабировать уже действующий бизнес.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В этом году на региональный этап конкурса было подано порядка 220 заявок, из которых 70 участниц прошли отбор. Часть из них уже начала обучение в Тольятти, в Самаре курс стартует 7 сентября.

"Программа "Мама-предприниматель" дает женщинам возможность овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, создать успешный бизнес-проект и реализовать свой потенциал. Мы видим, как много талантливых, энергичных женщин готовы продвигать свои идеи, и наша задача — создать для них все необходимые условия", — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Впереди у участниц насыщенная программа обучения. Мамы разберут методы генерации идей, юридические аспекты, налогообложение и меры господдержки. Отдельные блоки посвятят маркетингу, финансовому планированию, применению искусственного интеллекта. Также участницы поработают с экспертами и наставниками над собственными проектами, посетят действующие предприятия в рамках бизнес-визитов.

Завершится региональный этап защитой проектов перед экспертной комиссией, по итогам которой будет определена победительница программы. Автор лучшего проекта получит от фонда "Наше будущее" финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе.

В этом году среди участниц — мамы с проектами в самых разных сферах: от творческих мастерских и услуг для семей до производства. Для кого-то "Мама-предприниматель" станет первым шагом в бизнесе, а кто-то уже развивает собственное дело и пришел на программу за новыми знаниями, инструментами и возможностями для роста.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер: Фонд "Наше будущее". Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

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