В Самарской области стартовал региональный этап программы "Мама-предприниматель"

Федеральная образовательная программа минэкономразвития России "Мама-предприниматель" направлена на поддержку женщин с детьми, которые планируют запустить собственное дело либо масштабировать уже действующий бизнес.

В этом году на региональный этап конкурса было подано порядка 220 заявок, из которых 70 участниц прошли отбор. Часть из них уже начала обучение в Тольятти, в Самаре курс стартует 7 сентября.

"Программа "Мама-предприниматель" дает женщинам возможность овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, создать успешный бизнес-проект и реализовать свой потенциал. Мы видим, как много талантливых, энергичных женщин готовы продвигать свои идеи, и наша задача — создать для них все необходимые условия", — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Впереди у участниц насыщенная программа обучения. Мамы разберут методы генерации идей, юридические аспекты, налогообложение и меры господдержки. Отдельные блоки посвятят маркетингу, финансовому планированию, применению искусственного интеллекта. Также участницы поработают с экспертами и наставниками над собственными проектами, посетят действующие предприятия в рамках бизнес-визитов.

Завершится региональный этап защитой проектов перед экспертной комиссией, по итогам которой будет определена победительница программы. Автор лучшего проекта получит от фонда "Наше будущее" финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе.

В этом году среди участниц — мамы с проектами в самых разных сферах: от творческих мастерских и услуг для семей до производства. Для кого-то "Мама-предприниматель" станет первым шагом в бизнесе, а кто-то уже развивает собственное дело и пришел на программу за новыми знаниями, инструментами и возможностями для роста.