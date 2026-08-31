Сервис Авито Подработка появился в приложении "Мой налог"

Теперь самозанятые исполнители могут поручить передачу данных о доходах в налоговую через сервис Авито Подработка, который стал доступен в приложении ФНС "Мой налог" в качестве платформы-партнера.
Чтобы исполнителю выйти на смену, нужно перейти в кабинет в раздел "Личные данные", дать Авито Подработке разрешение в "Моем налоге" формировать чеки, а также указать данные для выплат.
Для заказчиков это по-прежнему означает полную прозрачность расчетов: платформа берет на себя администрирование платежей, а все операции фиксируются в системе налоговой службы. Исполнители, в свою очередь, получают гарантию, что их доходы учитываются в соответствии с законодательством, без необходимости вручную оформлять чеки.
С января по июль 2026 г. число предложений о временной занятости выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее заметный рост спроса на временных исполнителей зафиксирован в розничной и оптовой торговле — на 100%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 71%, а также в сфере общественного питания — на 60%. В среднем исполнитель получает за смену 5 658 рублей.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.