Сервис Авито Подработка появился в приложении "Мой налог"

Теперь самозанятые исполнители могут поручить передачу данных о доходах в налоговую через сервис Авито Подработка, который стал доступен в приложении ФНС "Мой налог" в качестве платформы-партнера.

Чтобы исполнителю выйти на смену, нужно перейти в кабинет в раздел "Личные данные", дать Авито Подработке разрешение в "Моем налоге" формировать чеки, а также указать данные для выплат.

Для заказчиков это по-прежнему означает полную прозрачность расчетов: платформа берет на себя администрирование платежей, а все операции фиксируются в системе налоговой службы. Исполнители, в свою очередь, получают гарантию, что их доходы учитываются в соответствии с законодательством, без необходимости вручную оформлять чеки.

С января по июль 2026 г. число предложений о временной занятости выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее заметный рост спроса на временных исполнителей зафиксирован в розничной и оптовой торговле — на 100%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 71%, а также в сфере общественного питания — на 60%. В среднем исполнитель получает за смену 5 658 рублей.