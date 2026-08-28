Энергетики приостановят электроснабжение в десяти районах области с 29 августа по 2 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.08.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная, ул. Придорожная, ул. Весенняя, ул. Северная, ул. Липовая, ул. Южная, ул. Радужная, ул. Вишневая, ул. Новая, пер. Пихтовый);

29.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калмыковка (ул. Речная, ул. Светлая)

29.08.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Советская);

29.08.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Полевая, ул. Менжинского);

29.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Строителей, ул. Набережная, ул. Пролетарская).

29.08.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Аверьяновка

29.08.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Кузьминовка

30.08.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Аверьяновка

30.08.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Кузьминовка

30.08.2026 года 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Съезжее (ул. Кузнецова, ул. Самарская).

30.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Коллективная, ул. Клубная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Школьная).

30.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка (ул. Полевая, ул. Рабочая)

31.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

31.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Школьная, ул. Садовая)

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькно

31.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

31.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

31.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

31.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сиделькино

31.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Аделяково

31.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Любовь труда

31.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Благодаровка

31.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Редкая Береза

31.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

31.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

31.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая роща (ул. 13-я Зеленая).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская)

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная)

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская)

31.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка

31.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Коллективная, ул. Клубная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Школьная, ул. Молодёжная, ул. Никонова, ул. Озёрная).

31.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

31.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Рассвет

31.08.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (пер. Западный, пер. Восточный, пер. Пионерский, пер. Зеленый, пер. Комсомольский, ул. Восточная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Мира, ул. Щербакова, ул. Кудашева, ул. Жилина, ул. Пионерская, ул. Калинина, Новый проезд).

31.08.2026 года с 10-0 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колокольцовка

ул. Новая, ул. Школьная, ул. Заречная

31.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Крестьянская, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный)

31.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Верхнедольск

01.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

01.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

01.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

01.09.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

д. Федоровка

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Тростянка

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Муханово

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.