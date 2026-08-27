В Самаре появился энергетический арт-объект

Сегодня энергетики переживают пик "горячего сезона". Идёт активная подготовка городов и муниципалитетов к зиме. Самарские электросетевики также готовятся к работе в зимних условиях.

Специалисты "Самарской сетевой компании" подходят к вопросу комплексно: осуществляют ревизию состояния энергооборудования, выполняют ремонт трансформаторных подстанций, проводят замену изношенных кабельных и воздушных линий электропередачи. На воздушных ЛЭП старые провода меняют на современный самонесущий изолированный провод, который в разы устойчивее к порывам ветра и намерзанию льда. Всего в Самаре в 2026 году компания "ССК" планирует заменить 50 км линий электропередачи. Главная цель подготовительных работ — сделать всё возможное, чтобы зима для жителей самарского региона прошла без аварийных отключений электроэнергии.

Помимо повышения энергонадёжности региона, энергетики "Самарской сетевой компании" принимают участие в преображении внешнего облика Самары. Совместно с волонтёрским движением "Том Сойер Фест" компания провела работы по преобразованию архитектурного облика трансформаторной подстанции на улице Григория Аксакова в Самаре.

В этом году подстанции исполняется 85 лет. Она была введена в эксплуатацию в 1941 году. С точки зрения архитектуры этот энергообъект интересен тем, что его фасады содержат элементы дореволюционного утончённого стиля модерн. А для того времени это было поистине уникально.

Подстанция расположена на улице, названной в честь сына автора "Аленького цветочка" и украшена росписью по мотивам этой сказки. Энергетики провели ремонт фасада объекта. А благодаря художникам волонтёрского движения и неравнодушным жителям города, которые приходили сюда в своё свободное время, на его фасаде расцвёл аленький цветочек.

Так усилиями сотрудников "Самарской сетевой компании" и волонтёров движения "Том Сойер Фест" объект, который имеет чисто производственное назначение, превратился в уличный арт-объект, и теперь радует жителей района своим ярким цветением.