В Самаре появился энергетический арт-объект

Сегодня энергетики переживают пик "горячего сезона". Идёт активная подготовка городов и муниципалитетов к зиме. Самарские электросетевики также готовятся к работе в зимних условиях.
Специалисты "Самарской сетевой компании" подходят к вопросу комплексно: осуществляют ревизию состояния энергооборудования, выполняют ремонт трансформаторных подстанций, проводят замену изношенных кабельных и воздушных линий электропередачи. На воздушных ЛЭП старые провода меняют на современный самонесущий изолированный провод, который в разы устойчивее к порывам ветра и намерзанию льда. Всего в Самаре в 2026 году компания "ССК" планирует заменить 50 км линий электропередачи. Главная цель подготовительных работ — сделать всё возможное, чтобы зима для жителей самарского региона прошла без аварийных отключений электроэнергии.
Помимо повышения энергонадёжности региона, энергетики "Самарской сетевой компании" принимают участие в преображении внешнего облика Самары. Совместно с волонтёрским движением "Том Сойер Фест" компания провела работы по преобразованию архитектурного облика трансформаторной подстанции на улице Григория Аксакова в Самаре.
В этом году подстанции исполняется 85 лет. Она была введена в эксплуатацию в 1941 году. С точки зрения архитектуры этот энергообъект интересен тем, что его фасады содержат элементы дореволюционного утончённого стиля модерн. А для того времени это было поистине уникально.
Подстанция расположена на улице, названной в честь сына автора "Аленького цветочка" и украшена росписью по мотивам этой сказки. Энергетики провели ремонт фасада объекта. А благодаря художникам волонтёрского движения и неравнодушным жителям города, которые приходили сюда в своё свободное время, на его фасаде расцвёл аленький цветочек.
Так усилиями сотрудников "Самарской сетевой компании" и волонтёров движения "Том Сойер Фест" объект, который имеет чисто производственное назначение, превратился в уличный арт-объект, и теперь радует жителей района своим ярким цветением.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)