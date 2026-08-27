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ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре появился энергетический арт-объект

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня энергетики переживают пик "горячего сезона". Идёт активная подготовка городов и муниципалитетов к зиме. Самарские электросетевики также готовятся к работе в зимних условиях.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

Специалисты "Самарской сетевой компании" подходят к вопросу комплексно: осуществляют ревизию состояния энергооборудования, выполняют ремонт трансформаторных подстанций, проводят замену изношенных кабельных и воздушных линий электропередачи. На воздушных ЛЭП старые провода меняют на современный самонесущий изолированный провод, который в разы устойчивее к порывам ветра и намерзанию льда. Всего в Самаре в 2026 году компания "ССК" планирует заменить 50 км линий электропередачи. Главная цель подготовительных работ — сделать всё возможное, чтобы зима для жителей самарского региона прошла без аварийных отключений электроэнергии.

Помимо повышения энергонадёжности региона, энергетики "Самарской сетевой компании" принимают участие в преображении внешнего облика Самары. Совместно с волонтёрским движением "Том Сойер Фест" компания провела работы по преобразованию архитектурного облика трансформаторной подстанции на улице Григория Аксакова в Самаре.

В этом году подстанции исполняется 85 лет. Она была введена в эксплуатацию в 1941 году. С точки зрения архитектуры этот энергообъект интересен тем, что его фасады содержат элементы дореволюционного утончённого стиля модерн. А для того времени это было поистине уникально.

Подстанция расположена на улице, названной в честь сына автора "Аленького цветочка" и украшена росписью по мотивам этой сказки. Энергетики провели ремонт фасада объекта. А благодаря художникам волонтёрского движения и неравнодушным жителям города, которые приходили сюда в своё свободное время, на его фасаде расцвёл аленький цветочек.

Так усилиями сотрудников "Самарской сетевой компании" и волонтёров движения "Том Сойер Фест" объект, который имеет чисто производственное назначение, превратился в уличный арт-объект, и теперь радует жителей района своим ярким цветением.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

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Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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