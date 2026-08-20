Роботы, EPC-контракты и защита: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили будущее отрасли

Развитие инжиниринга, оптимизация работы нефтяных месторождений, создание средств защиты промышленных площадок и переход на реализацию проектов под ключ. Эти темы стали одними из главных на 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Публикуем подробности.

Конференция стартовала в Самаре 19 августа. Организатором выступает комплексный институт по проектно-изыскательским работам АО "Гипровостокнефть". Участниками стали более 300 специалистов нефтегазовой отрасли, нефтехимии, IT-компаний, научных организаций, производителей техники и оборудования.

Фото: Сергей Бредихин

Работу первой секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" открыл заместитель начальника Управления комплексной экспертизы проектов АО "Зарубежнефть" Александр Кундик с докладом об эволюции комплексного нефтегазового инжиниринга. По его словам, развитию способствует внедрение современных ИТ-технологий.

Эксперт отметил, что инжиниринг — это не проектирование в привычном смысле, а деятельность, направленная в первую очередь на получение добавленной стоимости. Необходимо уходить от выработки единственного решения и на основе имеющихся данных работать с несколькими моделями, что позволит без серьезных проблем подстраиваться под изменяющиеся вводные.

"Для этого нужно грамотно выстраивать цифровой контур. Данные сквозным образом должны идти от пласта до принятия конечного решения", — считает Александр Кундик.

Такой подход, в свою очередь, потребует формирования новой инженерной школы. Драйвером в ней, по мнению спикера, должен стать искусственный интеллект. Он привел пример из ИТ-индустрии, где работу нескольких программистов сейчас в состоянии выполнить один специалист, используя ИИ-агенты.

Фото: Сергей Бредихин

Работу со множеством моделей и решений делает реальной технология 3D Gaussian Splatting. Такое мнение высказал начальник технологического отдела по подготовке нефти и газа АО "Гипровостокнефть" Илья Лопатин. Он объяснил, что технология совмещает фото объекта и его модель, полученную с помощью лазерного сканирования. Ее использование позволяет проектировщикам работать удаленно и значительно сокращает затраты.

О том, как будущее приходит непосредственно на месторождения, участникам конференции рассказал заместитель начальника управления ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" Александр Решетник. По его словам, на Харьягинском нефтяном месторождении в помещениях работают роботы-уборщики, на площадках — роботы-обходчики, а запчасти и расходные материалы в режиме 24/7 можно заказать через постоматы, установленные на территории. В стадии проработки находится проект запуска дронопорта для БПЛА, которые будут инспектировать трубопроводы.

Фото: Сергей Бредихин

В систему видеонаблюдения на месторождении встроены элементы ИИ — камеры контролируют множество параметров: от горения факелов до наличия средств индивидуальной защиты у персонала. Также активно используются цифровые двойники, включая тренажеры отбора проб и заправки химических веществ.

Многие спикеры касались тем, связанных со специальной военной операцией и ее влиянием на предприятия ТЭК. Среди них — генеральный директор АО "КОРУНД", член Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты РФ Руслан Кучумов. Он рассмотрел вопросы пассивных средств защиты промплощадок и сооружений.

"Проектные организации сталкиваются с тем, что нет нормативной базы. Есть лишь отдельные ведомственные документы", — обозначил спикер главную проблему, предложив участникам конференции делиться опытом и присылать пожелания, которые будут учтены рабочей группой, создаваемой при ТПП.



Фото: Сергей Бредихин

Впрочем, СВО и санкционные войны открывают и возможности для российских компаний. Так, "Гипровостокнефть" осваивает новый для себя рынок проектирования объектов для хранения сжиженных углеводородных газов. По словам заведующего группой технологического отдела по подготовке нефти и газа Сергея Антипова, иностранные лицензиары ушли, а российские компании активно заполняют нишу. Разрабатываются не только собственные проектные решения, но и оборудование. Например, "Гипровостокнефть" поучаствовал в создании отечественного погружного насоса высокой производительности для перекачки сжиженных газов.

Удары по крупным НПЗ сделали актуальной распределенную переработку нефти. Одно из решений разработал "ОЙЛТИМ" — модульный НПЗ, который монтируется за 40 суток. Как рассказал директор по развитию компании Сергей Горбачев, пока речь идет только о выработке дизеля.

Фото: Сергей Бредихин

Технический директор ООО "ПромАльянс" Басир Гаджимурадов поделился опытом оптимизации решений при проектировании объектов нефтегазового комплекса. Он привел примеры из практики, когда заказчики смогли сэкономить сотни миллионов рублей, благодаря решениям, предложенным компанией.

Завершилась сессия панельной дискуссией на тему "Реализация проектов под ключ в нефтедобыче: перспективный подход или иллюзия эффективности?". В роли модератора выступил руководитель направления проектного офиса АО "Гипровостокнефть" Александр Кимлык. Задавая проблелматику, он отметил, что переход к реализации проектов под ключ (EPC в западной терминологии) это "не вопрос количества функций, а вопрос ответственности за результат, которую заказчик хочет получить".

Фото: Сергей Бредихин

Начальник управления перспективного планирования и проектных работ ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" Максим Гимадетдинов отметил, что стоимость таких контрактов в среднем выше на 12% по сравнению с обычной системой подряда. В цену заложены риски. И всё же, по мнению спикера, без должного контроля от заказчика пока такие проекты невозможны.

Переход к EPC неизбежен, считает начальник управления оценки стоимости Центра концептуального проектирования и инжиниринга ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Лариса Пападмитриева. Как показывает опыт западных компаний, для этого необходима унификация и стандартизация, а также опыт реализации проектов.

Начальник отдела управления строительством ООО "ЗН Строй Инжиниринг" Данила Скоробогатов сообщил, что компания уже реализует ЕРС-контракт. Работы распределены между структурами, входящими в АО "Зарубежнефть". Например, инжиниринг возложен на институт "Гипровостокнефть", а закупкой оборудования и материалов занимается "ЗН Строй Инжиниринг". Сейчас контрактуются строительно-монтажные работы. К ним планируется привлечь, как собственные силы "Зарубежнефти", так и судподрядные организации. Срок реализации проекта — 2027 год.

Завершил дискуссию генеральный директор АО "Гипровостокнефть" Федор Тепляков. Он отметил, что одно из препятствий в масштабировании ЕРС-практики — страх отдать контракт и потерять контроль над проектом. Однако она имеет ряд преимуществ:

"Главное — заказчик уходит от своих внутренних бюрократических процедур. В вертикально интегрированных компаниях согласования растягиваются на полгода-год. А ведь за год можно построить объект. ЕРС про деньги — чем раньше объект заработает, тем быстрее компания начнет получать прибыль. Заказчик же должен выступать в роли инвестора, а не заниматься контролем".