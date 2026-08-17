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Энергетика ТЭК

В Самарской области муниципальным котельным приборы учета газа заменят по льготной цене

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Муниципальные котельные и ресурсоснабжающие организации Самарской области столкнулись с необходимостью обновления приборов коммерческого учета газа. Срок работы старых счетчиков истек, а поставившие их иностранные организации ушли с российского рынка. В результате возник массовый запрос на закупку и установку нового оборудования. Комитету по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при Торгово-промышленной палате Самарской области совместно с ООО "ПромКомплектСервис" (ПКС) удалось договориться с производителями и поставщиками о льготной цене для бюджетных организаций.

Фото: предоставлено ООО "ПКС"

"Проблема актуальна с прошлого года. Наибольшие трудности с заменой оборудования испытывают небольшие котельные малых городов и сел, социальных учреждений и многоквартирных домов. Вопрос всегда в цене. Однако и отказ от замены приборов — не вариант. Ведь платеж за потребленный газ без счетчика начисляется по нормативу или по мощности не опломбированного газопотребляющего оборудования, а эта стоимость в разы выше. Поэтому комитет провел мониторинг рынка, переговоры с производителями и поставщиками оборудования и договорился снизить стоимость оборудования и монтажа, учитывая масштабы закупки", — рассказал председатель комитета, руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов.

Благодаря этому, муниципальные котельные смогут приобрести приборы учета по минимальной цене. Размер скидки составляет 20–40% от рыночной стоимости в Самарской области — в зависимости от типа оборудования.

"На данный момент, на склад ПКС поступила первая партия интеллектуальных приборов учета газа — 150 единиц. Все они уже распределены между муниципальными котельными (Ставропольского, Нефтегорского, Клявлинского, Шенталинского и Красноармейского муниципальных районов) и в скором времени будут установлены. До конца года мы планируем поставить около 600-700 приборов учета бюджетным учреждениям, которые в этом нуждаются", — сообщил Вадим Орлов.

По его словам, сейчас масштабное обновление оборудования котельных проводят по всей стране. Поставляемые приборы — российского производства и соответствует всем современным требованиям.

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