16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Строительство ключевого объекта теплоэнергетики завершается в Шигонском районе В шести районах области отключат свет с 8 по 10 сентября Стало известно, где отключат свет с 5 по 8 сентября Энергетики сообщили, где временно отключат свет 3 и 4 сентября Стало известно, где отключат свет с 1 по 3 сентября

Энергетика ТЭК

Строительство ключевого объекта теплоэнергетики завершается в Шигонском районе

ШИГОНЫ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Шигонском районе Самарской области строительство новой котельной выходит на финишную прямую. Техническая готовность объекта составляет почти 90%. Новая теплоэнергетическая инфраструктура обеспечит надежное теплоснабжение жилого фонда, в котором проживает 1700 человек, а также социально значимых учреждений: школы, детского сада, отделений почтовой связи и врача общей практики.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Реализация проекта ведется в рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ход строительства проинспектировал врио первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин в ходе рабочего визита в муниципалитет. В настоящее время на объекте ведется благоустройство прилегающей территории и монтаж ограждения.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В рамках поездки Эдуард Гафиятуллин также посетил поселок Волжский Утес, где осмотрел многоквартирные дома, участвовавшие в программе "Государственная поддержка собственников жилья". Благодаря данной госпрограмме замена лифтового оборудования стала доступна не только для городских, но и для сельских территорий.

В доме № 10 по ул. Безымянная подъемники были заменены еще в октябре 2025 года. Жители высоко оценили качество и комфорт новых лифтов, о чем сообщили представителю министерства во время личной встречи.

Собственники квартир также подняли вопрос о капитальном ремонте кровли. Врио первого заместителя министра разъяснил, что данные работы включены в плановый график на период 2027–2029 годов.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4