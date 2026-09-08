Строительство ключевого объекта теплоэнергетики завершается в Шигонском районе

В Шигонском районе Самарской области строительство новой котельной выходит на финишную прямую. Техническая готовность объекта составляет почти 90%. Новая теплоэнергетическая инфраструктура обеспечит надежное теплоснабжение жилого фонда, в котором проживает 1700 человек, а также социально значимых учреждений: школы, детского сада, отделений почтовой связи и врача общей практики.

Реализация проекта ведется в рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ход строительства проинспектировал врио первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин в ходе рабочего визита в муниципалитет. В настоящее время на объекте ведется благоустройство прилегающей территории и монтаж ограждения.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В рамках поездки Эдуард Гафиятуллин также посетил поселок Волжский Утес, где осмотрел многоквартирные дома, участвовавшие в программе "Государственная поддержка собственников жилья". Благодаря данной госпрограмме замена лифтового оборудования стала доступна не только для городских, но и для сельских территорий.

В доме № 10 по ул. Безымянная подъемники были заменены еще в октябре 2025 года. Жители высоко оценили качество и комфорт новых лифтов, о чем сообщили представителю министерства во время личной встречи.

Собственники квартир также подняли вопрос о капитальном ремонте кровли. Врио первого заместителя министра разъяснил, что данные работы включены в плановый график на период 2027–2029 годов.