Строительство ключевого объекта теплоэнергетики завершается в Шигонском районе

В Шигонском районе Самарской области строительство новой котельной выходит на финишную прямую. Техническая готовность объекта составляет почти 90%. Новая теплоэнергетическая инфраструктура обеспечит надежное теплоснабжение жилого фонда, в котором проживает 1700 человек, а также социально значимых учреждений: школы, детского сада, отделений почтовой связи и врача общей практики.
Реализация проекта ведется в рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ход строительства проинспектировал врио первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин в ходе рабочего визита в муниципалитет. В настоящее время на объекте ведется благоустройство прилегающей территории и монтаж ограждения.
В рамках поездки Эдуард Гафиятуллин также посетил поселок Волжский Утес, где осмотрел многоквартирные дома, участвовавшие в программе "Государственная поддержка собственников жилья". Благодаря данной госпрограмме замена лифтового оборудования стала доступна не только для городских, но и для сельских территорий.
В доме № 10 по ул. Безымянная подъемники были заменены еще в октябре 2025 года. Жители высоко оценили качество и комфорт новых лифтов, о чем сообщили представителю министерства во время личной встречи.
Собственники квартир также подняли вопрос о капитальном ремонте кровли. Врио первого заместителя министра разъяснил, что данные работы включены в плановый график на период 2027–2029 годов.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.