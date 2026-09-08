Свидетель по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги рассказал, как продавали их машину

Во вторник, 8 сентября, по уголовному делу по обвинению Екатерины Тарховой в убийстве деда и бабушки Самарский областной суд по видеоконференцсвязи допросил свидетеля Рожкова. Он рассказал, как после расправы над четой Тарховых пытались продать их машину Toyota RAV4.

Рожков сначала просил провести его допрос в суде без слушателей и СМИ, но ходатайство осталось без удовлетворения. Затем он охарактеризовал Екатерину Тархову как "корыстную". Позже, в ходе допроса, он уточнил, что у них были отношения "дружеские и любовные". На вопрос Екатерина Тарховой, почему у них были "дружеские и любовные отношения", если она "корыстная", последовал невнятный ответ.

При этом свидетель рассказал интересную историю о попытке продажи Екатериной машины (предполагается, что речь о Toyota RAV4 ее бабушки). По словам Рожкова, Екатерина просила его помочь продать автомобиль. Знакомый Рожкова, Григорий, подъехал посмотреть иномарку и попросил паспорт транспортного средства. Екатерина, со слов свидетеля, зашла домой, потом вышла и сказала, что не нашла. Григорий ответил, что документ нужно восстанавливать. Тогда, мол, Екатерина спросила, как восстановить и можно ли это сделать без бабушки, которая сильно занята.

"Сказал, что нужна доверенность от бабушки, паспорт. Тогда можно без нее восстановить в МРЭО. Мы договорились вместе поехать в МРЭО 14 января 2025 года, но у Екатерины появились дела и она спросила, можно ли без нее оформить. Она мне переслала доверенность от бабушки. Я поехал в МРЭО, оформлять документы", — рассказал свидетель.

Потом, по словам Рожкова, они с Екатериной поехали к дому бабушки, но по пути Екатерина сказала, что ошиблась и нужно ехать в офис. Дальше поехали в офис "к бабушке", чтоб оформить договор купли-продажи. У офисного центра оказалось, что "бабушка занята", у нее — "совещание с важными людьми".

"Григорий говорил, что должен увидеть бабушку. Женщина, которой звонила Екатерина, по телефону, я так понимаю, что это была Таисия Киселева, представилась Натальей Тарховой, и говорила, что доверяет "внучке", — рассказал суду свидетель.

В итоге, как сообщил свидетель, они с Григорием погрузили авто на эвакуатор и "отогнали в сервис".

"Потом я узнал, что автомобиль не в лучшем состоянии. И Григорий за свой счёт привёл авто в товарный вид и выставил на сайте объявлений на продажу", — рассказал свидетель.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой — Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).

Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний.

Предполагается, что после смерти бабушки и дедушки, Екатерина могла продавать имущество родных.