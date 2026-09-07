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Суды Происшествия

Владелица свадебного салона предстала перед судом после таинственного романа с "криптовалютчиком"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед судом Советского района Самары по обвинению в мошенничестве предстала предпринимательница Олеся Ряховская. Неоднозначная история, которая привела владелицу свадебного салона на скамью подсудимых, уже освещалась в СМИ.

Напомним, женщина, владеющая крупным свадебным салоном, некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем, который занимался криптобизнесом. "C января 2022 г. Наиль решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты. Но, так как нигде не работал, у него не было денег для развития. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", — рассказывала предпринимательница.

Со слов женщины, еще ранее мужчина занимал у нее 6,5 млн рублей. Прошло время, и возлюбленный якобы стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы, подарки, свозил в Турцию. Дальше мужчина стал заниматься криптобизнесом уже с партнерами. Но однажды, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга и хотят забрать ее деньги и ценные вещи.

Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, — тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, а на самом деле тратили их на дорогое имущество. Инвесторам же сказали, что "прогорели".

После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, что якобы Олеся и Наиль могли вместе обманывать инвесторов. Как заявили авторы письма, представители некоего "Борского" кулаками объяснили инвесторам, что ничего им не должны. В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации".

В итоге после скандала в СМИ и расследований полиции Наиль ушел на СВО, а Олеся представила перед судом Советского района Самары. Согласно картотеке на сайте суда, ей вменяют пять эпизодов мошенничества.

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