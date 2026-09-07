Владелица свадебного салона предстала перед судом после таинственного романа с "криптовалютчиком"

Перед судом Советского района Самары по обвинению в мошенничестве предстала предпринимательница Олеся Ряховская. Неоднозначная история, которая привела владелицу свадебного салона на скамью подсудимых, уже освещалась в СМИ.
Напомним, женщина, владеющая крупным свадебным салоном, некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем, который занимался криптобизнесом. "C января 2022 г. Наиль решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты. Но, так как нигде не работал, у него не было денег для развития. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", — рассказывала предпринимательница.
Со слов женщины, еще ранее мужчина занимал у нее 6,5 млн рублей. Прошло время, и возлюбленный якобы стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы, подарки, свозил в Турцию. Дальше мужчина стал заниматься криптобизнесом уже с партнерами. Но однажды, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга и хотят забрать ее деньги и ценные вещи.
Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, — тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, а на самом деле тратили их на дорогое имущество. Инвесторам же сказали, что "прогорели".
После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, что якобы Олеся и Наиль могли вместе обманывать инвесторов. Как заявили авторы письма, представители некоего "Борского" кулаками объяснили инвесторам, что ничего им не должны. В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации".
В итоге после скандала в СМИ и расследований полиции Наиль ушел на СВО, а Олеся представила перед судом Советского района Самары. Согласно картотеке на сайте суда, ей вменяют пять эпизодов мошенничества.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.