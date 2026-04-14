Владелица свадебного салона угодила под арест после таинственной истории с займом

Во вторник, 14 апреля, Самарский облсуд рассмотрел жалобу Олеси Ряховской на ее арест. Ранее женщина стала героиней настоящей детективной истории.

Как пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат женщины, сейчас владелице свадебного салона вменяют мошенничество. Сама она не признает вину. Согласно позиции защиты Ряховской, ее бывший возлюбленный Наиль брал деньги у знакомых, неких Зубовых. Деньги, якобы, переводили на карту некой влюбленной в Наиля женщины. Когда начались проверки, Наиль ушел на СВО, а Олесю отправили под арест.

Вероятно, что у Наиля может быть своя версия на этот счет, но с ним связаться не удалось по понятным причинам.

Напомним, эта запутанная история началась еще несколько лет назад. А ее герои рассказывают разные версии развития событий. Как пояснял ранее журналисту Волга Ньюс адвокат Ряховской, героиня некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем Ахмадиевым. Последний занимался криптобизнесом.

"C января 2022 г. Наиль решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты, но у него не было денег для развития, так как нигде не работал. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", — рассказывала предпринимательница.

Со слов женщины, еще ранее мужчина занимал у нее 6,5 млн руб., даже есть расписка. Прошло время, и возлюбленный якобы стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы, подарки, свозил в Турцию. Дальше мужчина стал заниматься криптобизнесом уже с партнерами. Позже, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга, и хотят забрать ее деньги и ценные вещи.

Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, — тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, деньги на самом деле потратили на дорогое имущество, а инвесторам сказали, что "прогорели".

После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, якобы Олеся, владелица крупного свадебного салона в Самаре, и Наиль сами могли обмануть инвесторов. Как заявили авторы письма, представители некоего "Борского" объяснили кулаками инвесторам, что ничего им не должны. В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации Ахмадиева".

Сейчас правоохранители продолжают разбираться кто же кого обманул в этой истории.