Под колеса кроссовера в Самаре попала старушка, переходившая дорогу в неположенном месте

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В субботу, 13 июня, около 12:56 в Самаре на ул. Симферопольской напротив дома № 25 пешеход попала под колеса Haval M6.

Фото: ГУ МВД по Самарской области