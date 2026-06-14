Тольяттинка получила почти 1,8 млн руб. от государства за несуществующую инвалидность

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Автограда, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимая у неустановленного лица в 2014 г. приобрела медицинские документы о наличии у нее заболевания "полисегментный остеохондроз позвоночника". На основании вышеуказанных документов подсудимой установлена инвалидность III группы бессрочно.

Затем женщина обратилась за назначением страховой пенсии по инвалидности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, где с 21 февраля 2014 г. ей назначены пенсия и ежемесячная денежная выплата. За 12 лет преступными действиями подсудимой причинен ущерб на общую сумму 1,79 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение причиненного государству ущерба, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность, назначил женщине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб. с сохранением ареста, наложенного судом на два автомобиля, принадлежащих подсудимой.