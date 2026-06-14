16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинка получила почти 1,8 млн руб. от государства за несуществующую инвалидность Рецидивист из Тольятти угнал автомобиль у собутыльника Житель п. Стройкерамика осужден за нетрезвое вождение Военный, не вернувшийся из отпуска, получил 6 лет колонии Спор соседок из-за домашней птицы в Самарской области дошел до суда

Суды Происшествия

Тольяттинка получила почти 1,8 млн руб. от государства за несуществующую инвалидность

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Автограда, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимая у неустановленного лица в 2014 г. приобрела медицинские документы о наличии у нее заболевания "полисегментный остеохондроз позвоночника". На основании вышеуказанных документов подсудимой установлена инвалидность III группы бессрочно.

Затем женщина обратилась за назначением страховой пенсии по инвалидности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, где с 21 февраля 2014 г. ей назначены пенсия и ежемесячная денежная выплата. За 12 лет преступными действиями подсудимой причинен ущерб на общую сумму 1,79 млн рублей. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение причиненного государству ущерба, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность, назначил женщине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб. с сохранением ареста, наложенного судом на два автомобиля, принадлежащих подсудимой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5