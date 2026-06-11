Спор соседок из-за домашней птицы в Самарской области дошел до суда

Жительница Самарской области через суд обязала соседку убрать с участка почти 30 голов домашней птицы, сообщает пресс-служба судебных приставов.
После неисполнения решения суда в установленный срок приставы Сызрани ограничили должнице выезд за границу. После повторного неисполнения на нарушительницу был наложен штраф в 10 тыс. рублей.
Только тогда женщина убрала кур с участка, исполнив решение суда.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???