Спор соседок из-за домашней птицы в Самарской области дошел до суда

Жительница Самарской области через суд обязала соседку убрать с участка почти 30 голов домашней птицы, сообщает пресс-служба судебных приставов.

После неисполнения решения суда в установленный срок приставы Сызрани ограничили должнице выезд за границу. После повторного неисполнения на нарушительницу был наложен штраф в 10 тыс. рублей.

Только тогда женщина убрала кур с участка, исполнив решение суда.