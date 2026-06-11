В Сызрани "Гранта" слетела с дороги и врезалась в дерево, погиб человек

В четверг, 11 июня, в 5:10 утра в Сызрани произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Декабристов. В пути следования, возле дома № 98, не справившись с управлением, он съехал с дороги вправо по ходу движения, а затем врезался в дерево.
На скорой помощи водителя доставили в больницу. Пассажир "Гранты", 23-летний парень, погиб на месте аварии.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!