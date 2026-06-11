В Сызрани "Гранта" слетела с дороги и врезалась в дерево, погиб человек

В четверг, 11 июня, в 5:10 утра в Сызрани произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Декабристов. В пути следования, возле дома № 98, не справившись с управлением, он съехал с дороги вправо по ходу движения, а затем врезался в дерево.

На скорой помощи водителя доставили в больницу. Пассажир "Гранты", 23-летний парень, погиб на месте аварии.