Военный, не вернувшийся из отпуска, получил 6 лет колонии

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему часть. Дело было рассмотрено в Тольятти, в расположении 3-й отдельной бригады спецназначения в присутствии личного состава.
Судом установлено, что военнослужащий, "тяготясь военной службой и желая отдохнуть" 14 сентября 2023 г. не явился в срок без уважительных причин на службу из отпуска. 26 марта 2026 г. в ходе розыскных мероприятий он был обнаружен по месту жительства сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру.
С учетом личности осужденного и обстоятельств содеянного суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???