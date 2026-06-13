Военный, не вернувшийся из отпуска, получил 6 лет колонии

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему часть. Дело было рассмотрено в Тольятти, в расположении 3-й отдельной бригады спецназначения в присутствии личного состава.

Судом установлено, что военнослужащий, "тяготясь военной службой и желая отдохнуть" 14 сентября 2023 г. не явился в срок без уважительных причин на службу из отпуска. 26 марта 2026 г. в ходе розыскных мероприятий он был обнаружен по месту жительства сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру.

С учетом личности осужденного и обстоятельств содеянного суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.