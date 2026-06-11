В связи с утратой доверия уволили чиновника ДУИ Самары Рашида Галимова

Галимов занимал должность начальника отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля.
Документально подтверждено, что уволен он был по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов) и части 2 статьи 27.1 ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (речь, в том числе, идет о предоставлении сведений о доходах).
Интересно, что на сайте одного из судов есть решение о претензиях прокуратуры к муниципальному служащему с такими же довольно редкими ФИО (Галимов Рашид Габдушинапович) — там также идет речь о предоставлении сведений о доходах, которые вызвали подозрение.
"В обоснование заявленных требований истец указал, что начальник отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля Департамента управления имуществом г. о. Самара в период нахождения на муниципальной службе ежегодно представлял справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, свою супругу и несовершеннолетних детей. Но не подтверждена законность происхождения денежных средств, за счет которых приобретено жилое помещение. Истец полагает, что указанное имущество считается приобретенным на незаконные доходы", — уточняется в материалах суда.
Также в судебных материалах указано, что "факт получения в дар денежных средств в сумме 6 474 000 руб. являлся предметом проверки достоверности Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области". При этом прокуратура в этом судебном процессе просила обратить в доход государства квартиру. Районный суд тогда решил: иск прокуратуры удовлетворить частично и взыскать с Галимова в пользу Российской Федерации в лице Росимущества 2,4 млн рублей, а также госпошлину.
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