Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жительницы Чапаевска

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На судебном заседании в Чапаевске, где решался вопрос о расторжении брака, эмоции взяли верх над женщиной, она резко высказалась в адрес бывшего супруга, использовав нецензурные и уничижительные слова. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.