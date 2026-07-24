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Происшествия

Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жительницы Чапаевска

ЧАПАЕВСК. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На судебном заседании в Чапаевске, где решался вопрос о расторжении брака, эмоции взяли верх над женщиной, она резко высказалась в адрес бывшего супруга, использовав нецензурные и уничижительные слова. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Суд признал жительницу Чапаевска виновной, а в качестве наказания ей назначили штраф в 3 000 рублей.

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