Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жительницы Чапаевска

На судебном заседании в Чапаевске, где решался вопрос о расторжении брака, эмоции взяли верх над женщиной, она резко высказалась в адрес бывшего супруга, использовав нецензурные и уничижительные слова. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Суд признал жительницу Чапаевска виновной, а в качестве наказания ей назначили штраф в 3 000 рублей.
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Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным