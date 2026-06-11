Возбуждено дело о хищении более 1 млн рублей у мусорного регоператора "Экология"

Предполагается, что подрядчик предоставил регоператору документы с ложными данными об объемах работ, и от регоператора по подложным бумагам было получено более 1 млн рублей.

Самарские силовики получили данные о возможных махинациях в отношении самарского мусорного регоператора АО "Экология" в мае.

По предварительным данным, злоумышленники задумали аферу не позднее 14 октября 2024 года. В октябре и ноябре 2024 г. между АО "Экология" и фирмой-подрядчиком были заключены договоры. Их предметом было оказание услуг по аренде облачного сервера с программными продуктами и внедрению этих продуктов в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК для работы с расчетами.

Сумма договора составляла более 1 млн рублей. Деньги должны были быть оплачены за счет субсидий из бюджета Самарской области в виде вклада в имущество акционерного общества в соответствии с соглашением от 2024 года. Соглашение же было заключено между министерством лесного хозяйства региона и АО "Экология". А предметом этого соглашения было предоставление акционерному обществу из бюджета области в 2024 г. субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой к осуществлению деятельности АО "Экология" в статусе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но стоимость работ по договорам с фирмой-подрядчиком была завышена.

Предполагается, что позже неустановленные пока следствием лица сформировали акты выполненных работ по формам КС-2 с ложными данными об объемах и стоимости выполненных работ. И эти документы от фирмы-подрядчика предоставили для оплаты вместе с платежными поручениями в АО "Экология". Дальше из "Экологии" подрядчику по этим представленным бумагам перечислили более 1 млн рублей.

Предполагается, что аферисты присвоили деньги. Теперь возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идет расследование.