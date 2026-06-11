Возбуждено дело о хищении более 1 млн рублей у мусорного регоператора "Экология"

Предполагается, что подрядчик предоставил регоператору документы с ложными данными об объемах работ, и от регоператора по подложным бумагам было получено более 1 млн рублей.
Самарские силовики получили данные о возможных махинациях в отношении самарского мусорного регоператора АО "Экология" в мае.
По предварительным данным, злоумышленники задумали аферу не позднее 14 октября 2024 года. В октябре и ноябре 2024 г. между АО "Экология" и фирмой-подрядчиком были заключены договоры. Их предметом было оказание услуг по аренде облачного сервера с программными продуктами и внедрению этих продуктов в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК для работы с расчетами.
Сумма договора составляла более 1 млн рублей. Деньги должны были быть оплачены за счет субсидий из бюджета Самарской области в виде вклада в имущество акционерного общества в соответствии с соглашением от 2024 года. Соглашение же было заключено между министерством лесного хозяйства региона и АО "Экология". А предметом этого соглашения было предоставление акционерному обществу из бюджета области в 2024 г. субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой к осуществлению деятельности АО "Экология" в статусе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но стоимость работ по договорам с фирмой-подрядчиком была завышена.
Предполагается, что позже неустановленные пока следствием лица сформировали акты выполненных работ по формам КС-2 с ложными данными об объемах и стоимости выполненных работ. И эти документы от фирмы-подрядчика предоставили для оплаты вместе с платежными поручениями в АО "Экология". Дальше из "Экологии" подрядчику по этим представленным бумагам перечислили более 1 млн рублей.
Предполагается, что аферисты присвоили деньги. Теперь возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идет расследование.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках