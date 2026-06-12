Украинские БПЛА атаковали Самарскую область

В пятницу, 12 июня, Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Сегодня ночью украинский террористический режим вновь попытался атаковать наш регион. Благодарю наших военных, которые отражали удар беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших – нет", - написал глава региона.

В его канале публиковались сообщения о беспилотной опасности (в 2:37), а затем о режиме "Атака БПЛА" в Тольятти (в 5:45). Отбой беспилотной опасности был объявлен в 8:07.

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что на город была совершена массированная беспилотная атака, есть повреждения на промышленном объекте.

"Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - написал Илья Сухих в "Вконтакте".