Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти детей - жертв войны в Донбассе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня памяти детей, погибших на Донбассе.

"Уважаемые жители Самарской области! 27 июля 2014 г. вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки Донецкой Народной Республики. И сегодня, двенадцать лет спустя, мы вновь с болью в сердце вспоминаем детей, погибших в результате этого варварского обстрела. Этот черный день отмечен в нашей новейшей истории как День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Тогда мы со всей очевидностью осознали, что имеем дело с неонацистами. Ведомые своей людоедской идеологией, они не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели. А цель у них одна — поражение России и уничтожение нашего народа.

Сегодня в зоне специальной военной операции наши воины героически противостоят агрессии преступного киевского режима, поддерживаемого всеми ресурсами объединенного Запада. Как в годы Великой Отечественной войны они сражаются за правое дело — за свой дом, свою Родину, за будущее нашей великой страны. Победа будет за нами!

За каждого убитого ребенка на "Аллее ангелов" в Донецке, за гибель детей в ДНР, ЛНР, в Новороссии и на приграничных территориях каждый военный преступник ответит по всей строгости закона.

От всей души желаю жителям Самарской области и воссоединившихся регионов здоровья, благополучия, мира и добра. Берегите себя и наше главное, самое ценное достояние — наших детей!", - говорится в сообщении.