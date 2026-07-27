В Самаре пройдет техноквиз "от айтишников айтишникам"

В Самаре 30 июля в баре "Доски" (Московское шоссе, 4А) пройдет техноквиз — викторина на околоайтишные темы.

Участвовать в викторине могут разработчики, аналитики, тестировщики, менеджеры, дизайнеры и все те, кто причастен к IT-сфере. Квиз сделан "айтишниками для айтишников", но вопросы будут касаться не только разработки, а в целом темы интернета - интересные факты, мемы и так далее.

Команды из 4-8 человек либо одиночки будут бороться за подарки от экосистемы для бизнеса "Контур".

Начнется квиз в 19:00.