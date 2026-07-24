В Самаре дети добиваются ремонта спортплощадки

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Юные самарцы решили взять в свои руки ситуацию со спортивной площадкой во дворе дома 143 по Московскому шоссе. Мальчишки 9-11 лет написали губернатору Федорищеву в Мах просьбу о ее ремонте. В ответ получили лайк под обращением и ждут, что оно будет направлено по инстанциям.

Фото: предоставлено Еленой Харченко